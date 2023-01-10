JazzPhil - New Delights

Так сложилось, что современный джазовый мэйнстрим из Петербурга знаком мне гораздо меньше, чем свободная импровизационная музыка, экспериментальная музыка или прог-рок северной столицы России. Тем больший интерес вызвал проект JazzPhil и его альбом New Delights, выпущенный в сентябре московским лейблом Fancymusic. JazzPhil – это ансамбль питерского басиста и композитора Филиппа Мещерякова. До сих пор я слышал его только в двух альбомах питерского биг-бэнда Сергея Гусятинского: Forty Second Street (2004) и It’s wonderful (2005). Но попробуй расслышать толком басиста в биг-бэндовом саунде! В этом смысле New Delights, записанный в формате квартета, предоставил куда больше возможностей для полноценного знакомства с его творчеством.
Но сначала немного о самом Филиппе. Родился он еще в Ленинграде в 1979 году, но формировался, как музыкант уже в постсоветский период развития джаза в своем родном городе. Первоначально Филипп играл на фортепьяно и гитаре, а в университетские годы освоил сначала бас-гитару, а затем и акустический контрабас. В 1998 году к нему пришел первый успех: в составе трио с пианистом Дмитрием Левитаном и ударником Дмитрием Шварцем он стал победителем конкурса молодых джазовых исполнителей «Осенний марафон», организованного петербургской Филармонией джазовой музыки Давида Голощекина. Позже он играл в ансамбле Алексея Канунникова, в вышеупомянутом биг-бэнде Гусятинского, участвовал в проектах Николая Сизова, Алексея Попова, Андрея Кондакова, Натальи Скворцовой, выступал на различных фестивалях и в концертных турах в России и за рубежом, в том числе на родине джаза. Впервые понятие JazzPhil появилось в качестве названия альбома, записанного ансамблем Филиппа Мещерякова в 2012 году. Так что, сегодня это зрелый и опытный музыкант.
Для New Delights он подготовил программу из шести собственных композиций и трех каверов. Однако, независимо от авторства произведений, Мещеряков и его партнеры – саксофонист Дмитрий Семенов, пианист Илья Щеклеин и ударник Артем Теклюк – все композиции отыграли в стилистически близком ключе. Это современный пост-боповый мэйнстрим, в словаре которого органично сочетаются идиомы и хард-бопа, и модального джаза. Это сложные гармонии, разнообразные ритмические рисунки, много сольных партий, в первую очередь Семенова и Щеклеина, но и сам Мещеряков практически в каждом треке не отказал себе в удовольствии блеснуть индивидуальным мастерством. Из его пьес выделю титульную New Delights, стильную балладу Calm Haven с отличной работой Семенова и Щеклеина (на мой вкус, обложка альбома, напоминающая северные пейзажи Рокуэлла Кента, идеально соответствует этой музыке) и Saigon Ride с легким намеком на азиатские интонации и парадом-алле всех участников квартета (даже Теклюк удостоился здесь своей «минуты славы»). Отдельная история с каверами. Пожалуй, меньше всего неожиданностей с Night and Day гениального хит-мейкера Коула Портера: стандарт, написанный на заре эры свинга, переосмыслен в современном духе. Аналогичная история произошла с Lullaby of the Leaves Бернис Петкейр, композицией, сочиненной в том же 1932 году, что и стандарт Портера, разница, однако, в том, что вещи Петкейр существенно реже попадают в поле зрения музыкантов в наши дни. А вот больше всего удивил третий кавер. Филипп сделал аранжировку для джазового квартета сочинения классика отечественной академической музыки Рейнгольда Глиера Waltz, Op.50. И вальс этот у него буквально задышал джазом, да и сам Филипп сыграл в этом треке свое лучшее, на мой вкус, соло во всей программе. Честно скажу, никогда ранее не слышал джазовых интерпретаций музыки Рейнгольда Морицевича – спасибо за приятный сюрприз, Филипп! Да и в целом за альбом тоже спасибо: ровная, без видимых слабостей, качественная работа. Для тех, кто знает, «сколько нам открытий чудных» готовит вроде бы вдоль и поперек изъезженный мэйнстрим, New Delights станет хорошим подарком.
Каждый из участников этого проекта – весьма интересная личность. Джессика Павоне играет на скрипке, альте и сочиняет музыку преимущественно авангардного толка по отношению, как к джазу, так и к академической музыке. Если учесть, что она ...
музыкальный стиль: академическая музыка, современный джаз
29 мая 1913 года в Париже с треском провалилась премьера балета «Весна священная» на музыку Игоря Стравинского, с хореографией Вацлава Нижинского и декорациями Николая Рериха. Зрители «Театра на Елисейских полях» не приняли вызывающую новизну этого ...
The Heart Wants, второй альбом британской вокалистки Джо Хэрроп – отличный повод для знакомства. Джо родом с северо-востока Англии, росла в семье, далекой от музыки и ее вкусы формировались на пластинках Нины Симон, Билли Холидэй и Арьеты Фрэнклин, ...
Канадскую гитаристку и вокалистку из Виннипега Джоселин Гульд ранее доводилось слышать в проектах ее земляков, пианиста Уилла Бонесса (Change of Plans, 2020, там она, правда, только пела) и саксофониста Джона Гордона (Stranger Than Fiction, 2021). ...
Басист, композитор и аранжировщик Джо Поликастро родился в Цинцинатти, здесь получил бакалавра музыки в местном университете, но вот магистром Джо стал уже в Чикаго, и именно с Городом Ветров, после недолгой работы в Германии, связаны основные этапы ...
С легкой руки Виктора Шкловского выражение «гамбургский счет» стало в русском языке крылатым. Таким гамбургским счетом в джазе можно считать результаты ежегодных опросов критиков журнала DownBeat и также ежегодно вручаемых наград американской ...
Новый образчик европейского новоджазового творчества (или, если угодно, искусства свободной импровизации). Я называю его именно европейским, потому что американский тенор-саксофонист Джон Дайкмен – экспат, уже давно живущий в Нидерландах и больше ...
28-летний мультиинструменталист Джон Ли родился в Южной Корее, в столичном Сеуле. Увлечение джазом привело его в Бостон, в знаменитую кузницу джазовых кадров Беркли. После окончания колледжа в 2016 году Ли перебрался в Канаду, осел на тихоокеанском ...
В принципе, название альбома много говорит о его содержании само по себе: да, здесь есть и госпел, и джаз, и классика, все, что любит создатель этой работы Джон Пол МакДжи. Имя это, скорее всего, не слишком знакомо нашим читателям, поэтому для ...
Ни сам Джон Скофилд, ни исполнительный продюсер его проекта Манфред Айхер, ничего не изобретали, размышляя над названием альбома, второго авторского для Джона на ECM Records . Действительно, если на обложке стоит имя John Scofield , то любому ...
Много лет замечательный гитарист Джон Стейн пользуется высоким авторитетом и уважением у коллег и любителей джаза. По его творческим интересам Стейна почитают прямым наследником Веса Монтгомери, Джима Холла, Кенни Баррелла и Гранта Грина. Много лет ...
Шахматы, как известно, соединяют в себе искусство, спорт и науку. Многие известные шахматисты были не чужды и других видов искусств, в том числе музыки. Гроссмейстер Тайманов был первоклассным пианистом академического стиля, а, скажем, чемпион мира ...