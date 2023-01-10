JazzPhil - New Delights

В принципе, название альбома много говорит о его содержании само по себе: да, здесь есть и госпел, и джаз, и классика, все, что любит создатель этой работы Джон Пол МакДжи. Имя это, скорее всего, не слишком знакомо нашим читателям, поэтому для ...