Gonzalo Rubalcaba - Turning Point / Trio D’été

Музыкант по фамилии Драм монд просто не может не быть ударником. С Билли Драммондом так и случилось. Он – джазовый ударник, и при этом очень хороший. Высокую репутацию этот уроженец города с газетным названием Ньюпорт Ньюс, что в штате ...