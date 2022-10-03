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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Gonzalo Rubalcaba - Turning Point / Trio D’été

Gonzalo Rubalcaba - Turning Point / Trio D’été

03.10.2022

Gonzalo Rubalcaba - Turning Point / Trio D’été

Рассказ об этом альбоме надо начать с одного из предыдущих альбомов Гонсало Рубалькабы. Живущий уже четверть века в Майами выдающийся кубинский джазовый пианист задумал серию из трех альбомов фортепьянных трио. Первый из них был записан в 2018 году в Майами под названием Skyline и издан в 2021 году на лейбле Рубалькабы 5Passion Records. На нем было представлено блистательного уровня трио Рубалькаба – Рон Картер – Джек ДеДжонетт. Рецензию о нем я написал для сайта в самых превосходных тонах – и не ошибся. Альбом получил 3 апреля этого года премию Грэмми, как лучший альбом инструментального джаза. 7 октября 2022 года Гонсало выпускает второй альбом этой серии: Turning Point / Trio D’été.

Выпускает он его только сейчас, но записан альбом был ровно через месяц после Skyline в том же Майами в 2018 году. Здесь партнерами Рубалькабы стали басист Мэтт Брюэр и ударник Эрик Харланд. Имена тоже известные, но, понятно, не такие громкие, как у их предшественников. Тем не менее, Гонсало давно играл с ними и знал, что на этих музыкантов можно положиться. Для Брюэра это уже пятая коллаборация с Рубалькабой. Впервые они играли вместе в 2007 году на альбоме Avatar, с которого взята открывающая нынешнюю работу композиция Infantil в новой аранжировке, посвященная Джону МакЛафлину. С Харландом Рубалькаба впервые работал вместе также в 2007 году в составе квартета Monterey All Stars вместе с Крисом Поттером и Дэйвом Холландом. Относительно нового сотрудничества и проекта Turning Point / Trio D’été в целом он говорит: «Мне хотелось сделать запись трио оригинальной музыки, основанной на языке джаза, но не полностью straight ahead, а с привлечением иных элементов, являющихся частью моей музыкальной памяти и моей личности, как музыканта. Я считал, что в отношении ритмики Эрик сможет мне помочь, так как он вырос не только из straight ahead, но также и из ритм-энд-блюза – он играет на ударных в очень современной манере, которая мне как раз и нужна».

В отличие от Skyline, вся программа нового альбома составлена из произведений самого Рубалькабы, причем это преимущественно пьесы уже звучавшие в его предыдущих работах, но переосмысленные и переаранжированные для данного проекта. Стоит в этой связи упомянуть, например, элегантное джазовое болеро Otra Mirada или композицию с устрашающим названием Ikú («Смерть» на языке йоруба), чья основная мелодическая тема навеяна Гонсало воспоминаниями о погребальных афрокубинских церемониях в Гаване. Кстати говоря, влияние латинской и афрокубинской музыки в этом проекте, где Рубалькаба очень много солирует, почти незаметно, тщательно «спрятано» автором, хотя «ушки» кое-где торчат. По имеющейся информации как раз грядущий, последний альбом серии, Рубалькаба собирается посвятить полностью латинскому джазу. Подождем.

© & (p) 2022 5Passion Records

7 tks / 44 mins

(Gonzalo Rubalcaba – p; Matt Brewer – b; Eric Harland – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Куба, США
музыкальный стиль
современный джаз


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