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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Marbin - Dirty Horse

Marbin - Dirty Horse

19.05.2022

Marbin - Dirty Horse
Обложку нового альбома Marbin на этот раз украсила зебра: базирующаяся в Чикаго группа с израильскими корнями своих лидеров, гитариста Дани Рабина и саксофониста Дэнни Марковича, верна своей любви к представителям фауны, из которых в связи с уже солидной дискографией коллектива можно составить целый зоопарк. Но оставим в покое обложку и перейдем к содержанию. После неожиданного экскурса в мир цыганского джаза и свинга в альбоме Fernweh в новой работе Marbin вернулся на привычную стезю и, на мой взгляд, сделал это с блеском.

Уже стартовым треком The Freeman Massacre музыканты словно говорят своим фэнам: «Парни! Мы – опять мы и мы с вами!»: мощный саунд, стремительный темп, виртуозные гитарные и саксофонные пассажи. А потом начинается интересное, чего я раньше за Marbin не замечал (а по обзорам на сайте можно проследить практически всю историю этой команды). В программу Dirty Horse, как всегда полностью авторскую, Дэни и Данни включили сразу три сдвоенные пьесы, по два трека каждая – и все оригинальные. Титульная Dirty Horse – это гимн танцу. В первой части с лихим танцевальным мотивчиком гитара и саксофон словно купаются в непритязательной мелодии, во второй, более знойной, тангоподобной бал правит в первую очередь саксофон Марковича. Потом настает черед Sid Yiddish: Дэни и Данни отдают дань памяти своих ашкеназских предков. И первая часть действительно напоминает нео-клезмер, только в роли традиционно солирующего в этом жанре кларнета выступает (и очень здорово!) саксофон. А вот во второй об этнике напоминает только секундное вокальное вступление – что-то типа хасидской песни без слов, а дальше все развивается предельно жестко и предельно громко. Если оставаться в поле еврейской тематики, то это уже нечто вроде отдельных записей в серии «радикальная еврейская культура» зорновского Tzadik. Наконец, третья «двойная» пьеса – это World of Computers. Здесь в начале гитара Рабина отправляется в путешествие то ли в Грецию, то ли на Гавайи, а вторая часть – это просто красивая лирическая мелодия с королем-саксофоном. Заканчивают альбом три «обычные» пьесы: многослойная Headless Chicken, на мой вкус, лучший трек альбома, в котором можно услышать и хард-рок, и психоделию, и авангард, и, разумеется, не без джазовой импровизационной основы, стремительная и виртуозная Midnight Squirrel, и жесткий рок-н-ролл Radio School. Вот такой альбом, на мой взгляд один из самых лучших в коллекции Marbin. Если вы – поклонник этой группы, постарайтесь его не пропустить.

И вот тут пора вернуться к обложке. Dirty Horse, как и все альбомы последних лет, Marbin. Распространяет через свой Bandcamp. И надпись на обложке Deluxe Edition означает, что в мае можно приобрести этот альбом вместе с ранскрипциями всех мелодий и соло, а уже в июне этот бонус кончится и Dirty Horse пойдет уже в обычном варианте.

© & (p) 2022

10 tks / 74 mins

(Dani Rabin – g; Danny Markovitch – sax; Jon Nadel – b; Everette Benton Jr – dr;)

Линк предоставлен Marbin

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, США
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн


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