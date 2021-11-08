Ken Serio - The Fuse Box

Вот и первая ласточка нового года: релиз альбома The Fuse Box американского барабанщика и композитора Кена Серио назначен на 14 января 2022 года. Думаю, он станет приятным сюрпризом для поклонников музыки фьюжн. Но сначала поговорим о создателе этого альбома. Кен Серио родом из Новой Англии, играть на барабанах начал еще в 11-летнем возрасте. Музыкальными приоритетами для него тогда были Beatles, Deep Purple, Джеймс Браун. Рок и соул были и той музыкой, которую он начинал играть в различных ансамблях. Встреча с Дэнни Готлибом, ударником группы Пэта Мэтини, изменила многое. Готлиб познакомил его с Джо Морелло, ударником Брубека, который стал его постоянным наставником на следующую четверть века. Осев в Нью-Йорке, Серио чередует сессионную работу в самых разных жанрах с собственными проектами, которых к настоящему времени накопилось более десяти.
The Fuse Box получил свое название от популярного в Бостоне радио-шоу, но название отражает в какой-то мере и стилистику этой работы. Кен отразил в ней свою любовь и к року, и к джазу, создав эффектный образчик современного нео-фьюжн. В альбом вошло 12 композиций. Это кавер Stratus от Билли Кобэма и еще 11 пьес, сочиненных Серио преимущественно вместе с клавишником Брайаном Череттом или другим участником проекта, греческим гитаристом Ахиллеасом Диамантисом. Есть среди них и две композиции, где Серио отдает дань-трибьют своим кумирам: Джону Лорду из Deep Purple (Praise The Lord ) и Биллу Брафорду (Mr.Bill ). Пару пьес написал Диамантис единолично.
В составе участников записи выделяется имя такого яркогог гитариста, как Майк Стерн. Именно его гитара делает запоминающимися такие треки, как Voyager Return или Dusk. Единолично играет Серио в своем сольном номере Mallet Ballet. Хорош и Черетт в композиции, посвященной Джону Лорду: его клавиши действительно вызывают воспоминание о партиях самого Джона. Ну, а лучшей и самой выразительной композицией альбома я назвал бы тот самый кавер Кобэма Stratus: Стерн великолепно солирует на фоне клавишных импровизаций на втором плане, а сам Серио держит жесткую ритмическую основу не хуже автора этой пьесы. Мне остается повториться: поклонникам фьюжн этот альбом должен прийтись по душе.