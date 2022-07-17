Steven Feifke / Bijon Watson - Generation Gap Jazz Orchestra

Известный пианист, композитор и аранжировщик Стивен Файфке, обычно работающий с большими составами, и не менее известный трубач Биджон Уотсон, играющий, как правило, в биг-бэндах (Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, John Daversa Progressive Big Band, Monkestra Джона Бисли), решили объединить свои силы, создав большой состав под названием Generation Gap Jazz Orchestra. Так же назван и дебютный альбом этого коллектива, который поступает в продажу в начале сентября под логотипом Cellar Music Group.
И хотя в названии фигурирует «конфликт поколений» (Generation Gap), на самом деле Файфке и Уотсон, наоборот, вдохновлялись идеей взаимного обогащения музыкантов разных поколений, работающих в одном составе. «Глядя на историю ансамблей Блэйки, Силвера, обнаруживаешь утерянную традицию смешения разных поколений – наш ансамбль посвящен именно этому. Наша цель – соединить поколения и поделиться опытом совместной работы», - говорит Уотсон. И действительно, в составе коллектива можно увидеть имена таких разных, в том числе и по возрасту, музыкантов, как тромбонист Джон Федчук, саксофонистка Рокси Косс или басист Дэн Чмелиньски. Интерес к альбому усиливает участие в проекте в качестве гостей таких зубров, как трубач Шон Джонс, саксофонист Чед Лефковиц-Браун и, конекчно же, один из лучших джазовых вокалистов Курт Эллинг.
Файфке и Уотсона объединяют общие взгляды на джаз, они знакомы уже почти двадцать лет, встретившись когда-то в ансамбле Monkestra, но работают в своем общем проекте впервые. Почти часовую программу альбома они составили из девяти композиций. В нее вошли три композиции Файфке: I’ve Got Algorithm (юмористический парафраз знаменитого стандарта I’ve Got Rhythm) с ярким соло Лефковица-Брауна, Scenes From My Dreams, в котором солируют Уотсон и Федчук, а также финальный трек альбома Blues In A Second, где в очередной раз Стивен Файфке проявил свое мастерство оркестровщика. Идеей Фафке было и включение в программу Dollar's Moods, пьесы известного южноафриканского трубача Хью Масекелы. Как говорит сам Стивен, он – американец в первом поколении, его родители выросли в ЮАР, и музыка Масекелы знакома и любима ему с детства. Конечно же, привлекают в альбоме и два трека с участием Эллинга. В собственной композиции Sassy Курт креативен и энергичен в диалоге с саксофоном Кристофера МакБрайда, а песню Стинга Until исполняет очень проникновенно и лирично. На мой вкус, это одна из вершин программы. А другая, опять-таки по моему мнению, - это известный стандарт Хорэса Силвера Nica's Dream, самый длинный трек альбома, в котором очень выпукло проявились все достоинства нового бэнда Стивена Файфке и Биджона Уотсона.
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9 tks / 57 mins
(Bijon Watson, Tanya Darby, Mike Rodriguez, Danny Jonokuchi – tp; John Fedchock, Javier Nero, Kalia Vandever, Jennifer Wharton – tb; Alexa Tarantino, Christopher McBride, Thomas Luer, Roxy Coss, Lauren Sevian – saxes; Steven Feifke – p; Will Brahm – g; Dan Chmielinski – b; Ulysses Owens, Jr. – dr; with Kurt Elling – voc; Sean Jones – tp; Chad Lefkowitz-Brown – ts;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН