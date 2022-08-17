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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Matt Ulery - Become Giant

Matt Ulery - Become Giant

17.08.2022

Matt Ulery - Become Giant

Не первый и, надеюсь, не последний раз слушаю Мэтта Юлери – и всегда с удовольствием. Считаю этого музыканта одним из самых ярких и креативных представителей джазовой сцены Чикаго. Начиная с 2008 года, Мэтт выпустил уже 12 сольных альбомов, часть из которых издана его собственным лейблом Woolgathering Records. Среди них немало ярких, запоминающихся работ, часть из которых освещал и наш сайт. Но даже на этом фоне выделяется последний пока (увидит свет 26 августа) альбом Become Giant – как содержанием, так и обстоятельствами своего рождения.

Его история началась пять лет назад, когда концертмейстер Лос-Анджелесского симфонического оркестра Нэйтан Коул по рекомендации скрипача Заха Брока обратился к Юлери с предложением сочинить программу для выступления струнного квартета во главе с Коулом и Брока в качестве солиста на фестивале камерной музыки в Лексингтоне, Кентукки. Результатом стала большая сюита в одиннадцати частях под названием Become Giant, которую Мэтт сочинил для указанного состава с добавлением себя на басу и ударника Джона Дейтемейера. (Юлери, Брок и Детермейер неоднократно работали вместе в течение 18 лет). Премьера Become Giant состоялась, как и было намечено, в Лексингтоне 1 сентября 2017 года. Как говорит сам Юлери, это редкостная для него ситуация, когда сочиненная им музыка сначала звучит на концерте, а потом только ее предстоит записать – обычно бывает наоборот. Become Giant произвела впечатление на многие аналогичные камерные ансамбли. Сочинение исполнили также струнный квартет из Майами и польская группа Atom String Quartet. И только в октябре 2021 года Юлери, Брок и Детермейер вместе с чикагским струнным квартетом KAIA String Quartet оказались в студии, где записали сюиту с добавлением одиннадцатиминутной композиции Shine Faintly With a Wavering Glow, сочиненной Мэттом в 2020 году.

Что сказать о результате? Прежде всего, это камерная академическая музыка. Сольная скрипка Брока и струнный квартет делают ее таковой. Юлери и Детермейер работают крайне деликатно, ювелирно вписывая ритмические фигуры в общее звучание. Джаза тут по определению меньше, чем музыки академической, он присутствует в дозах гомеопатических, но прослушав альбом, вы согласитесь что без этой гомеопатии музыка потеряла бы нечто неуловимое, но весьма ценное. Композитор Юлери здесь явно на первых ролях по сравнению с Юлери – инструменталистом, но отдадим должное обеим ипостасям талантливого музыканта из Чикаго.

© & (p) 2022 Woolgathering Records

7 tks / 38 mins

(Matt Ulery – b; Jon Deitemeyer – dr; Zach Brock – vi; KAIA String Quartet: Victoria Moreira, Joy Curtin – vi; Oana Tatu – viola, Hope DeCelle – cello;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
академическая музыка


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