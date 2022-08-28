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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Tyshawn Sorey Trio - Mesmerism

Tyshawn Sorey Trio - Mesmerism

28.08.2022

Tyshawn Sorey Trio - Mesmerism

Возможно, это утверждение покажется парадоксальным, но новейший альбом американского ударника и композитора Тайшона Сори Mesmerism для первого знакомства с творчеством этого уже маститого музыканта будет не лучшим выбором. Дело в том, что именно в этом проекте Тайшон довольно радикально отошел от генеральной линии своего творчества и ринулся в сферы, для себя достаточно новые. Попытаюсь этот тезис обосновать. Если заглянуть в «досье» Тайшона Сори, то мы увидим среди его прежних партнеров много представителей авангардного джаза, причем таких именитых, как Джон Зорн, Энтони Брэкстон или Ивен Паркер. Столь же весом и список его партнеров, предпочитающих мейнстрим: Виджай Айер, Джейсон Моран, Крис Дэвис. Мы обнаружим проекты с диджеем Кингом Бриттом и мастером даба и фанка Биллом Ласуэллом. Мы найдем масштабные сочинения, которые Тайшон писал специально для Роско Митчелла и Джорджа Льюиса. Мы, наконец, с известным удивлением выясним, что Сори активно сотрудничает как композитор и исполнитель с симфоническими составами в Сиэттле и Филадельфии. И в любом из его проектов авторская музыка Сори сложна и не очень легка для восприятия.

А теперь давайте посмотрим, что он сам говорит о новом альбоме: «Моей целью было записать альбом только с часом- двумя предварительных репетиций и с музыкантами, которые ранее никогда не играли вместе. С этой точки зрения Mesmerism - это отход от записей, в которых была тщательно отрепетированная и скрупулезно нотированная музыка для фортепьянного трио. Очень давно мне хотелось записать некоторые любимые мной композиции из Great American Songbook, а также пьесы композиторов, которые, как мне кажется, работали в сходном ключе. Запись Mesmerism с этими двумя прекрасными творческими музыкантами стала для меня отличным поводом задокументировать мою глубокую связь со straight-ahead континуумом этой музыки».

Музыканты, о которых говорит Тайшон, это пианист Аарон Дил (на обложечном фото он – крайний слева, а дородный мужчина в центре – это сам Сори) и басист Мэтт Брюэр. Оба действительно весьма достойные и опытные люди. И вместе с ними Тайшон решил окунуться в стихию музыки куда более импровизационной, чем это характерно для него. Для Mesmerism он выбрал программу, полностью состоящую из каверов. В нее вошли классические, хорошо известные стандарты, вроде Autumn Leaves Космы или REM Blues Эллингтона, классика хард-бопа типа Enchantment Хорэса Силвера и несколько пьес, исполняемых не столь часто: Detour Ahead Херба Эллиса, Two Over One Мухала Ричарда Эбрамса и From Time to Time Пола Мотиана. И исполнена эта программа на очень высоком уровне и в соответствующем контексте. В REM Blues царит дух свинга и узнаваемые блюзовые интонации, никаких «выкрутасов» в «Осенних листьях», в пьесах Силвера и Мотиана Дил и Сори виртуозно жонглируют хард-боповыми идиомами, а из Two Over One получился очень симпатичный джазовый вальс с проникновенным соло на контрабасе Брюэра. Да, Тайшон Сори может и так, это Mesmerism показал более, чем убедительно, а как он может иначе – лучше обратиться к другим его работам.

Остается еще поразмышлять над названием проекта. Немецкий врач и ученый XVIII века Франц Антон Месмер – фигура неоднозначная, кто-то считает его шарлатаном, кто-то уважает. Бесспорно только, что он был одним из первых психотерапевтов-практиков своего времени. Месмер выдвинул теорию «животного магнетизма» (именно ее называют еще и месмеризмом). По этой теории некие флюиды, исходящие от врача, помогают излечению больного. Возможно, Тайшон Сори с партнерами хотели сказать, что и музыка, которую они исполнили, обладает некими флюидами, а подлинное чувство, которое они со всем своим мастерством вложили в ее исполнение, непременно передастся слушателям. Похоже, они были правы.

© & (p) 2022 Yeros7Music

6 tks / 48 mins

(Tyshawn Sorey – dr; Aaron Diehl – p; Matt Brewer – b;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/tyshawn-sorey-trio-mesmerism/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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