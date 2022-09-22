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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Ernesto Cervini - Joy

Ernesto Cervini - Joy

22.09.2022

Ernesto Cervini - Joy

Возможно, кто-то из наших посетителей счастливее меня, и ему довелось читать серию детективных романов канадской писательницы Луизы Пенни об инспекторе полиции Гамаше, действующем в вымышленном городке Three Pines (то есть «Три сосны»). На старого друга нашего сайта, музыканта и шефа промо-агентства Orange Grove Publicity, лауреата премии Джюно Эрнесто Червини ее книги (с которыми Эрнесто познакомила его сестра Эми) произвели столь сильное впечатление, что весь свой новый альбом Joy он посвятил героям романов Пенни, а оформляя альбом, счел необходимым поместить цитату любимой писательницы: «Три сосны» - это образ мыслей. Это выбор терпимости, а не ненависти. Вежливости, а не жестокости. Доброжелательности, а не травли. Решив жить с надеждой вместо цинизма, мы поселяемся в «Трех соснах».

Вот такой позитивный настрой у книг Луизы Пенни, и составив программу из пятнадцати своих новых композиций, Червини постарался передать его в музыке. Многое в Joy Эрнесто сделал впервые в своем творчестве. Впервые у него звучит вокал, причем приглашены к участию в проекте были сразу несколько вокалисток, включая Эми Червини и двухкратную обладательницу Джюно Эмили-Клер Барлоу, а также певец Алекс Самарас. Впервые слышим в его музыке трубу (Джим Льюис) и кларнет (Вирджиния Макдональд). Впервые два трека в этом альбоме – сольные номера для фортепьяно (Адреан Фаруджиа в Peter Morrow) и альт-саксофона (Тара Дэвидсон в Clara). Соответственно, это единственные композиции, где мы не слышим мастерскую игру на ударных самого Эрнесто Червини. Что касается остальных музыкантов, то в проекте поучаствовали музыканты, участвовавшие в записи предыдущих проектов Эрнесто: Turboprop, Tetrahedron (обзор этого альбома есть на нашем сайте) и TuneTown.

Ровный и в то же время разнообразный альбом, по стилистике выдержанный в рамках мэйнстрима, Joy явно украсит дискографию Эрнесто Червини. Ну, а уж поклонников Луизы Пенни и ее инспектора Гамаша уж точно станет больше!

© 2022 Three Pines Records

15 tks / 57 mins

(Ernesto Cervini – dr; Felicity Williams, Emilie-Claire Barlow, Amy Cervini, Alex Samaras – voc; Jim Lewis – tp; Virginia MacDonald – cl; Tara Davidson, Luis Deniz – as; Kelly Jefferson – ts, ss; William Carn – tb; Adrean Farrugia – p; Don Scott – g; Dan Fortin, Artie Roth – ac.b; Rich Brown – el.b;)

Линк предоставил Ernesto Cervini, Orange Grove Publicity

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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