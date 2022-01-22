Ilia Belorukov - A Fluteophone In The Forest

Мне довелось писать о многих работах петербургского музыканта Ильи Белорукова, как изданных его лейблом Intonema, так и другими фирмами. Признаюсь искренне: ничего подобного A Fluteophone In The Forest до сих пор слушать не доводилось. Положим, «акустический» Белоруков мне знаком: вспомню, скажем, его в качестве саксофониста в дуэтах с Яремчуком. Сам Илья признается, что просто уже давно не выпускал чисто акустические работы. Но инструмент! Здесь Белоруков играет на флейтофоне, миниатюрном инструменте, который многие считают игрушкой, годящейся прежде всего для обучения детей азам техники. И, конечно же, место действия. Тут надо обратиться к информации, присланной Ильей вместе с линком.
Есть в Вологодской области деревушка Тарасовка. Место достаточно глухое – ни телефона, ни интернета. Сейчас в ней домов пятнадцать, зимой живут здесь считанные люди. Тут корни Ильи, тут стоит дом его бабушки. В детстве он проводил здесь все лето. Сейчас, в зрелые годы, сначала в 2018-м, а затем в 2019-м он приезжал сюда и пробовал музицировать в здешнем лесу. Записи сделанные в августе 2019 года, где Белоруков играет в тарасовском лесу на флейтофоне и превратились через пару лет в альбом A Fluteophone In The Forest, изданный британским авангардным лейблом Raw Tonk Records.
Лес, флейтофон… Возможно, у кого-то возникли иллюзии, что он услышит здесь нечто пасторальное и умиротворяющее под пение лесных птичек? Да нет же, господа! Белоруков остается верен себе и идеям свободной атональной импровизации. Иногда его флейтофон звучит резче, иногда лиричнее, иногда очень громко, иногда тихо (например, в The Forest Lets The Wind Whisper), порой мы слышим резкие щелчки, порой чуть ли не куриное кудахтанье. Но всегда лес, атмосфера влияет на содержание музыки и является полноправным ее соавтором. Не случайно слово «лес» фигурирует в названии каждой из семи пьес, составивших альбом: The Forest Echoes With The Sound Of Woodwind, The Forest Shelters The Breeze и так далее. Илья пишет, что первые несколько дней было очень холодно, а потом наступила очень приятная погода – и эти изменения вы тоже сможете уловить в его музыке. Очень любопытный и во многом неожиданный проект! Помните знаменитый альбом Роллинса The Bridge, основанный на его импровизациях на Вильямсбургском мосту в Нью-Йорке? И здесь, и там, музыка связана с окружавшей музыканта средой. Но – разные музыканты, разная среда, разные стилистики, разная музыка. Но безумно интересны обе работы.
© & (p) 2022 Raw Tonk Records
7 tks / 35 mins
(Ilia Belorukov – alto fluteophone;)
Линк предоставил Илья Белоруков
Леонид АУСКЕРН