Ilia Belorukov - A Fluteophone In The Forest

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Ilia Belorukov - A Fluteophone In The Forest

22.01.2022

Ilia Belorukov - A Fluteophone In The Forest
Мне довелось писать о многих работах петербургского музыканта Ильи Белорукова, как изданных его лейблом Intonema, так и другими фирмами. Признаюсь искренне: ничего подобного A Fluteophone In The Forest до сих пор слушать не доводилось. Положим, «акустический» Белоруков мне знаком: вспомню, скажем, его в качестве саксофониста в дуэтах с Яремчуком. Сам Илья признается, что просто уже давно не выпускал чисто акустические работы. Но инструмент! Здесь Белоруков играет на флейтофоне, миниатюрном инструменте, который многие считают игрушкой, годящейся прежде всего для обучения детей азам техники. И, конечно же, место действия. Тут надо обратиться к информации, присланной Ильей вместе с линком.

Есть в Вологодской области деревушка Тарасовка. Место достаточно глухое – ни телефона, ни интернета. Сейчас в ней домов пятнадцать, зимой живут здесь считанные люди. Тут корни Ильи, тут стоит дом его бабушки. В детстве он проводил здесь все лето. Сейчас, в зрелые годы, сначала в 2018-м, а затем в 2019-м он приезжал сюда и пробовал музицировать в здешнем лесу. Записи сделанные в августе 2019 года, где Белоруков играет в тарасовском лесу на флейтофоне и превратились через пару лет в альбом A Fluteophone In The Forest, изданный британским авангардным лейблом Raw Tonk Records.

Лес, флейтофон… Возможно, у кого-то возникли иллюзии, что он услышит здесь нечто пасторальное и умиротворяющее под пение лесных птичек? Да нет же, господа! Белоруков остается верен себе и идеям свободной атональной импровизации. Иногда его флейтофон звучит резче, иногда лиричнее, иногда очень громко, иногда тихо (например, в The Forest Lets The Wind Whisper), порой мы слышим резкие щелчки, порой чуть ли не куриное кудахтанье. Но всегда лес, атмосфера влияет на содержание музыки и является полноправным ее соавтором. Не случайно слово «лес» фигурирует в названии каждой из семи пьес, составивших альбом: The Forest Echoes With The Sound Of Woodwind, The Forest Shelters The Breeze и так далее. Илья пишет, что первые несколько дней было очень холодно, а потом наступила очень приятная погода – и эти изменения вы тоже сможете уловить в его музыке. Очень любопытный и во многом неожиданный проект! Помните знаменитый альбом Роллинса The Bridge, основанный на его импровизациях на Вильямсбургском мосту в Нью-Йорке? И здесь, и там, музыка связана с окружавшей музыканта средой. Но – разные музыканты, разная среда, разные стилистики, разная музыка. Но безумно интересны обе работы.

© & (p) 2022 Raw Tonk Records

7 tks / 35 mins

(Ilia Belorukov – alto fluteophone;)

Линк предоставил Илья Белоруков

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Россия
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Bill O’Connell - A Change is Gonna Come

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Куба, США
  • музыкальный стиль: хард-боп
С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...
подробнее
19.12.2021

Calvin Johnson - Notes of a Native Son

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Notes of a Native Son – так называлась давняя книга темнокожего американского писателя Джеймса Болдуина. Но и предыдущий в дискографии Кэлвина Джонсона альбом тоже носил схожее название: Native Son (2013). И вот, почти десять лет спустя, ...
подробнее
03.01.2022

Carter / Ishito / Plaks / Swanson / Panikkar - Open Question Vol.1

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США, Япония
  • музыкальный стиль: авангард
Ветерана нью-йоркского фри-джаза, мультиинструменталиста и композитора Дэниэла Картера (р.1945) связывают давние творческие и дружеские отношения с итальянским ударником Фелерико Уги. Довольно давно мне довелось писать об альбоме Navajo ...
подробнее
12.12.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com