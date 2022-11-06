LRK Trio - Prayer

Российский джазовый ансамбль LRK Trio с понятной гордостью разместил на титульной странице своего сайта отзыв одного из крупнейших современных мастеров джаза Рэнди Брекера: «У трио есть все составляющие великолепного ансамбля: владение инструментами, взаимодействие, техника в изобилии, но, самое главное — это замечательное мелодическое чутье и широкая душа. Все композиции динамичны и музыкальны, а импровизации просто первоклассные.» Брекер знал, что говорит: LRK Trio своими многочисленными выступлениями в Штатах и Европе, своими альбомами заслужили такой отзыв.
Слова Брекера в полном объеме можно отнести и к Prayer, самому новому альбому, записанному и выпущенному пианистом Евгением Лебедевым, басистом Антоном Ревнюком и ударником Игнатом Кравцовым в рамках LRK Trio в 2022 году. Программу альбома с обложкой, заставляющей вспомнить Рене Магритта, составили семь композиций, из которых по три сочинили Лебедев и Ревнюк, а одну – Кравцов. Пожалуй, если несколько раз прослушать альбом, то начинаешь отличать композиторский стиль каждого из музыкантов, при том, что всю программу в целом можно отнести по разряду современного электро-акустического мэйнстрим-джаза. Лебедев в совершенстве владеет языком современного джаза, его музыка полна оригинальных решений, подкрепленных блестящей техникой игры, особенно, на мой взгляд, на акустическом фортепьяно. Отличный басист, одинаково точно работающий и с контрабасом, и с бас-гитарой, Ревнюк в своих пьесах больше лирик. Меня особенно впечатлила его композиция Lostness, которую, наряду со стартовой Groundhog Day Лебедева, считаю вершинами этого альбома. А композицию Антона Soyuz-Apollo можно считать некоей ностальгией по временам, когда отношения с Америкой были совсем другими, хотя Антон только родился в тот год, когда советские и американские космонавты обменялись рукопожатием в космосе. В другой композиции Ревнюка Mysterious Story музыканты LRK Trio вводят еще и человеческий голос: к вокальной партии Варвары Ревнюк трудно предъявить какие-либо претензии – все очень органично и по делу. Наконец, надо вспомнить Dear Father, единственную пьесу ударника Игната Кравцова с выраженным остинатным ритмическим рисунком, на фоне которого импровизирует Евгений Лебедев.
А назван альбом по финальной пьесе программы, композиции Лебедева Prayer («Молитва»). Я уже довольно давно слушаю джаз и пишу о нем, а потому, по ассоциации, сразу вспомнил другую «Молитву» - одноименный альбом, выпущенный в 90-х годах Moscow Art Trio Аркадия Шилклопера, Михаила Альперина и Сергея Старостина. Конечно, сравнивать эти две «Молитвы» сложно: LRK Trio предпочитает чисто джазовую эстетику, а Prayer от Moscow Art Trio соединял авангард с этно-джазом. Тем более некорректно выяснять, какая «Молитва» лучше – тут все зависит от индивидуального восприятия. Объединяет эти работы, созданные мастерами разных поколений и разных вкусов одно – в каждом поколении российского джаза ярко проявляют себя очень талантливые и креативные люди.
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