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Francisco Slepoy - Retratos
09.05.2022
Retratos – седьмой по счету альбом в дискографии аргентинского гитариста Франсиско Слипого, а для нашего сайта – первая встреча с его творчеством. Слипой – известный не только у себя в стране джазовый музыкант из Буэнос-Айреса, ряд его работ удостаивался престижных премий в Аргентине. Играет он на восьмиструнной гитаре, исполняет преимущественно музыку собственного сочинения. Ребенок не случайно появился на обложке Retratos. Как говорит сам Слипой, большинство композиций для этого альбома он писал в утренние часы, изолированный в своем доме из-за пандемического локдауна и переживавший эту беду, скрашенную куда более светлым событием: рождением сына-первенца (именно Антонио Слипой в возрасте одного года запечатлен на обложечной фотографии).
Помимо собственных композиций Франсиско включил в программу две пьесы своего тезки, ударника Франсиско Коссавеллы, который участвовал также в записи большинства треков вместе с саксофонистом Лукасом Гойкоэчеа. Помимо инструментальных трио, в программе альбома есть и два вокальных дуэта: Vuelta patana и H звучат в исполнении певицы Хулии Санхурхо под аккомпанемент гитары Слипого. Если с Коссавеллой и Гойкоэчеа Слипой работает и дружит уже давно, то дуэт с Санхурхо сложился буквально перед началом пандемии, поставишей надолго крест на живых концертных выступлениях.
Но пора переходить к самому альбому. Он невелик по объему, но интересен и разнообразен. По стилистике это вполне современный джаз с заметным влиянием аргентинского фольклора. В этом смысле особенно запомнилась лиричная колыбельная Antonga Milonio (как вы понимаете, она написана Слипым для сына Антонио с использованием мелодии популярного аргентинского танца милонга) и пьеса Коссавеллы La ahogada. Хороша пьеса Lenta с перекличкой восьмиструнной гитары и тенор-саксофона Гойкоэчеа. Как пишет сам Слипой, здесь он использовал импрессионистские гармонии, навеянные музыкой Юилла Эванса и Дебюсси. Самой же симпатичной, на мой взгляд, стала пьеса Chacarera antiviral, где Слипой опирался на музыкальные системы, введенные в обиход академической музыки Оливье Мессианом. Думаю, новый альбом (он выходит на ears&eyes Records в начале июня) Франсиско Слипой несомненно может записать себе в актив.
© & (p) 2022 ears&eyes Records
9 tks / 38 mins
(Francisco Slepoy - 8-string g, voice; Francisco Cossavella (tks 1-4, 6,7,9) - bombo leguero (a trad. Arg. bass drum), perc; Lucas Goicoechea (tks 1-4, 6,7,9) – as, ts; Julia Sanjurjo – voice (tks 5,8);)
Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records
Леонид АУСКЕРН
стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Аргентина
музыкальный стиль
современный джаз
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