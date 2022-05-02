Free Radicals - White Power Outage Volume 2

Вот и новая встреча со «Свободными радикалами» из Хьюстона, Техас. Free Radicals – это не просто музыкальный ансамбль, это социально-политико-музыкальный коллектив, и каждая составляющая в этом странном определении важна. Основан этот коллектив еще в 1996 году и все эти годы, уже более четверти века, Free Radicals – непременнный участник уличных протестов, свободных концертов рэп-музыки, конкурсов по брэйкдансу, свадеб, танцевальных вечеринок и похорон. Более четверти века Free Radicals музыкальными средствами борются с системной расовой дискриминацией, полицейским насилием, преследованием нелегальных мигрантов, социальным неравноправием. Как говорит один из основателей Free Radicals ударник Ник Купер, «нашим творчеством движет любовь к музыке и людям и ненависть к политиканам и миллиардерам». Вот и обложка нового альбома из 25 треков White Power Outage Volume 2 более, чем красноречива: мощная рука одним махом выдергивает из розетки, отключает разглагольствования куклуксклановца, представителя полиции, «говорящую голову» с телевидения и представителя судебной системы. Надо сказать, не менее красноречивы были и обложки предыдущих работ Free Radicals, а на нашем сайте публиковались обзоры двух из них.
Как и ранее, в White Power Outage Volume 2 помимо основного состава инструменталистов задействовано множество гостей, преимущественно рэперов, но также и инструменталистов, причем не только из Хьюстона, но и из других мест, в том числе и иностранцев. Так, например, здесь присутствуют музыканты из ЮАР, выступающие с тех же социальных позиций, что и сами «Свободные радикалы». Как мне показалось, в этом альбоме как никогда много рэп-вокала, причем не только англоязычного: Крудас Кубенси в Máquina Del Tiempo и Версопесадо с Кариной Нистал в Jabuaianan читают рэп по-испански. Free Radicals используют самую разную музыкальную стилистику, в их музыке хип-хоп смешан с джазом, рэгги, фанком и музыкой соул. Солидная духовая секция и ритм-группа помогают ансамблю создавать весьма интересные и креативные вещи в чисто музыкальном плане. В данном альбоме могу отметить инструменталки Manifestación En El Centro Hoy и The Border Crossed Me и только пожалеть, что их так мало – но это выбор самих музыкантов: понятно, социальные и поэтические идеи лучше воспринимаются через живое слово. Houston Chronicle признал предшествующий альбом группы White Power Outage Volume 1 «локальным альбомом года». Думаю, что и новая работа этого анти-системного и некоммерческого коллектива получит свое признание.
(Jacob Breier – b; Zack Hamburg – g; Pete Sullivan, Chris Valero – bars; Jason Jackon,Tavian Morgan – as; Jon Durbin – tp; Muhammad Jafari – perc; Nick Cooper – dr; Al Bear – keyb; with Al Alexander Jr. – tp; Chris Davis – g; Marcos Melchor – ts; Harry Sheppard – B3 org; D-Ology, Michele Thibeaux, Karina Nistal, Henry Alvarez, EQuality, Prince ALfarra, Lindi Yeni, Cherria Rattler, Marium Rattler, Karega Ani, Jitsvinger, Can’t Tell us Nothing, Krudas Cubensi, Lupe Mendez, Deniz "dee!colonize" Lopez, Versopesado, Beesh Besaiso; Brian Is Ze; Marlon "Marley" Lizama;)
музыкальный стиль: академическая музыка, третье течение
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