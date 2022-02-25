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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

DLÙ - Moch

25.02.2022

DLÙ - Moch
В 2017 году впервые на нашем сайте появился изданный ARC Music альбом гэльской музыки, дебютный проект певицы и композитора Мэри Энн Кеннеди An Dàn. Пять лет спустя уже сама Кеннеди своими liner notes напутствует выход Moch, дебютного альбома коллектива, представляющего новое поколение носителей и пропагандистов культуры гэлов, древнейшего населения Шотландии, ансамбля из Глазго DLÙ.

Основатели этого во многом уникального коллектива – скрипачка Моилид НикГриогэйр, гитарист Айдан Спирс, аккордеонист Зах Ронан и ударник Эндрю Гроссарт – соученики по первой в Глазго и вообще в стране школы с полным циклом обучения на гэльском языке: Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu. Полностью состав DLÙ сложился с присоединением к ансамблю басиста Джека Дорриана. В записи альбома участвовал также (в двух треках) вокалист Джозеф МакКласки. Как известно, районами распространения гэльского языка являются отдельные части горной Шотландии, острова Северного моря, да часть населения провинции Новая Шотландия в Канаде. В равнинной части Шотландии с Глазго гэльский язык распространен очень слабо. Музыканты DLÙ, гордо называющие себя Gàidheil Ghlaschu (Гэлы из Глазго), своим творчеством служат делу возрождения и сохранения гэльской культуры, используя при этом язык музыки – самый действенный для этого инструмент. Надо отметить еще одну важную деталь: ошибкой было бы считать музыку DLÙ чисто фольклорной, нет, эти молодые ребята вполне открыты для всего разнообразия современных течений в музыке, включая рок, фьюжн, фанк и так далее, что делает их музыку, в основном авторскую, особенно привлекательной в глазах многих.

Уже стартовая, она же титульная, композиция Moch служит отличной иллюстрацией к вышесказанному: острый, энергичный, почти фанковый ритм, необычное сочетание скрипки, гитары и аккордеона – композиция, под которую трудно спокойно усидеть на месте. И дальнейшая программа дарит нам пьесы самых разных настроений, но всегда на рекость интересного звучания. Хорош заводной вокал МакКласки в композиции Ràcan (это традиционная тема в аранжировке DLÙ), в Bàgh Dubh можно услышать неожиданно балканские мотивы в игре аккордеониста Ронана – это дань уважения его педагогу Джордже Гаичу. Сильное впечатление оставляет Taobh na Marа, мрачноватый, но величественный музыкальный пейзаж, посвященный ландшафтам острова Эрискей – его вдохновенно рисует скрипка Моилид НикГриогэйр. Нельзя не упомянуть Anmoch – первый совместный опыт работы музыкантов ансамбля или композицию Donalda, посвященную музыкантами директору их родной гэльской школы Дональде МакКомб, ну и, конечно же, Bràighe Loch Iall, еще одну обработку традиционной песни, где в вокальных партиях участвуют почти все музыканты DLÙ. Добрых слов достойны и не упомянутые треки, но, надебсь, читатели поверят мне на слово, что это весьма достойный дебют гэльского ансамбля, на который стоит обратить внимание.



© & (p) 2022 ARC Music

13 tks / 69 mins

(Moilidh NicGriogair– vi, voc(tk 12); Aidan Spiers – el.g, voc (tk 12); Zach Ronan – acc, voc (tk 12); Jack Dorrian – bass g; Andrew Grossart – dr; with Joseph McCluskey – voc (tks 3,12);)

Линк предоставила Amelia Zimmatore, ARC Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания
музыкальный стиль
кельтская музыка


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