Don Macdonald - Shifting Sands

Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет музыку для кино, а также хоровую музыку. В этой сфере у него немало успехов и немало престижных наград. Дон профессионально поет, а в качестве инструменталиста предпочитает прежде всего скрипку, но играет также и на саксофоне. За свою карьеру ему доводилось исполнять музыку самой разной стилистики.
Что же он предлагает слушателям в альбоме Shifting Sands, который увидит свет в самом начале 2022 года? Прежде всего, отметим, что под этот проект Макдональду удалось собрать очень крепкий состав. Скажем, пианист Дэйв Рестиво – трехкратный обладатель национальной премии «пианист года», а гитарист Майк Рад – обладатель премии Джюно (канадский аналог Грэмми). Далее надо обратить внимание на весьма оригинальный саунд: на авансцену Дон выводит такие инструменты, как скрипка и мандолина. На скрипке он играет сам, а партии мандолины исполняют Джейсон Аник и Дилан Феррис. Сочетание не уникальное, но весьма и весьма редкое.
Все девять композиций альбома сочинил сам Макдональд. Если говорить о стилистике Shifting Sands, то ее приблизительно можно оценить, как нео-фьюжн. Грув царит практически в каждом треке, а вот колорит меняется в зависимости от композиции, например, Bayou заставляет вспомнить музыку блюграсс, а в La Tormenta слышны латинские мотивы. При этом в любом треке колорит подается мягко, на полутонах, что, в сочетании с лидирующей скрипкой и (или) мандолиной делает музыку альбома нестандартной и очень приятной. Нельзя не оценить и мастерство Макдональда-скрипача: его сольные партии весьма эмоциональны и технически безупречны. Лично для меня пиком альбома стала композиция Dali's Hourglass с отличным диалогом скрипки и фортепьяно, но, думаю, у потенциального слушателя здесь есть широкое поле для выбора: чего-то откровенно слабого и не интересного я в этом альбоме просто не услышал.
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