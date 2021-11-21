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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Don Macdonald - Shifting Sands

21.11.2021

Don Macdonald - Shifting Sands
Канадский музыкант Дон Макдональд впервые гостит на страницах нашего сайта, поэтому сначала немного о нем самом. Дон Макдональд (р.1966) живе в городе Нельсон в Британской Колумбии. Более всего он известен как композитор, который пишет музыку для кино, а также хоровую музыку. В этой сфере у него немало успехов и немало престижных наград. Дон профессионально поет, а в качестве инструменталиста предпочитает прежде всего скрипку, но играет также и на саксофоне. За свою карьеру ему доводилось исполнять музыку самой разной стилистики.

Что же он предлагает слушателям в альбоме Shifting Sands, который увидит свет в самом начале 2022 года? Прежде всего, отметим, что под этот проект Макдональду удалось собрать очень крепкий состав. Скажем, пианист Дэйв Рестиво – трехкратный обладатель национальной премии «пианист года», а гитарист Майк Рад – обладатель премии Джюно (канадский аналог Грэмми). Далее надо обратить внимание на весьма оригинальный саунд: на авансцену Дон выводит такие инструменты, как скрипка и мандолина. На скрипке он играет сам, а партии мандолины исполняют Джейсон Аник и Дилан Феррис. Сочетание не уникальное, но весьма и весьма редкое.

Все девять композиций альбома сочинил сам Макдональд. Если говорить о стилистике Shifting Sands, то ее приблизительно можно оценить, как нео-фьюжн. Грув царит практически в каждом треке, а вот колорит меняется в зависимости от композиции, например, Bayou заставляет вспомнить музыку блюграсс, а в La Tormenta слышны латинские мотивы. При этом в любом треке колорит подается мягко, на полутонах, что, в сочетании с лидирующей скрипкой и (или) мандолиной делает музыку альбома нестандартной и очень приятной. Нельзя не оценить и мастерство Макдональда-скрипача: его сольные партии весьма эмоциональны и технически безупречны. Лично для меня пиком альбома стала композиция Dali's Hourglass с отличным диалогом скрипки и фортепьяно, но, думаю, у потенциального слушателя здесь есть широкое поле для выбора: чего-то откровенно слабого и не интересного я в этом альбоме просто не услышал.



© & (p) 2022 Don Macdonald

9 tks / 47 mins

(Don Macdonald – vi; Dave Restivo – p; Mike Rud – g; Steven Parish – dr; Jason Anick, Dylan Ferris – mandolin; Rob Fahie, Jill Mckenna – b;)

Линк предоставил Don Macdonald

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
фьюжн


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