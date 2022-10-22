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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Franck Biyong - Kunde

Franck Biyong - Kunde

22.10.2022

Franck Biyong - Kunde

Пятая для меня встреча с творчеством камерунского музыканта и композитора Фрэнка Бийонга. Все обзоры предыдущих его работ можно найти на нашем сайте, воспользовавшись окошком «поиск» на титульной странице. И я даже рекомендовал бы это сделать. Возможно, тогда читателю станет понятнее, куда движется Фрэнк, в каком направлении развивается его творчество.

Если взглянуть на обложку Kunde, то сразу же вспоминаешь альбом Radio Masoda (2021): оформление другое, но центральный образ: Бийонг, приложивший кассетник к уху – тот же. Намек на преемственность? Не будем торопиться. Давайте вспомним еще одну прошлогоднюю работу Фрэнка: Celestial Navigation Suite (2021). Вот тут, если говорить о музыке, а не об обложке, мы найдем гораздо больше общего с Kunde. В том альбоме царила электроника, смешанная в разных пропорциях с африканскими ритмами, Фрэнк практически не пел, а стилистика музыки пролегала в границах между прог-роком и эмбиентом. Что же мы наблюдаем в Kunde?

Альбом записывался в два приема во французских и камерунских студиях. Чуть более сорока минут звучания – пять треков, достаточно длинных, большинство – в районе десяти минут звучания. По сравнению и с Radio Masoda, и с Celestial Navigation Suite – резко уменьшившийся состав исполнителей. В Kunde задействован только квартет исполнителей, включая самого Бийонга. Из знакомых по прежним записям имен назову только Джануно Дабо. По-прежнему много электроники, сэмплов, разнообразных эффектов. Пресс-релиз, изданный к выпуску Kunde , начинается броской фразой : «…электрическая Африка встречается с краут-роком…». И вот тут, прослушав альбом, начинаешь с ней спорить. Могу ошибаться, не будучи глубоким знатоком африканской музыки, но мне показалось, что характерные, дежурные, так сказать, проявления африканской ритмики и мелоса в целом, еще имевшие место в Celestial Navigation Suite, здесь Фрэнк Бийонг полностью исключил. В этом смысле, опять-таки на мой взгляд, Kunde практически лишен этнических признаков. Такая музыка могла с равным успехом появиться и в Камеруне, и в Исландии, и в Чили. И общая база здесь – электроника. Так что, упоминание краут-рока в пресс-релизе имеет смысл. Да, музыка Kunde временами напоминает Kraftwerk и Tangerine Dream, но в ней можно услышать и психоделическо-космические моменты, близкие ранним Pink Floyd и King Crimson и даже, в варианте light, Дидье Маруани и Space. Особенно это характерно для первой части стартовой композиции Liyep, а самой энергетически насыщенной я назвал бы Tingsoba.

В целом я охарактеризовал бы Kunde, как зрелую и весьма убедительную работу в области электронного прог-рока, хотя содержание музыки Бийонга глубже такого ярлычка. Меня не удивляет тот факт, что Бийонг номинирован на африканскую премию Afrima Award 2022 года в номинации «лучший дуэт или группа», как в области рока, так и в области джаза. Фрэнк вполне конкурентоспособен в обеих этих сферах.

℗ & © 2022 Afrolectric Music Ltd. / Akhetaton Records

5 tks / 41 mins

(Djanuno Dabo – vox, perc; Benjamin Lafont – keyb, beats, laptop; Louis Sommer – b, keyb; Franck Biyong – g, keyb, samples;)

Линк предоставил Franck Biyong

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Камерун, Франция
музыкальный стиль
прог-рок


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