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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Timo Vollbrecht Fly Magic - Givers & Takers

Timo Vollbrecht Fly Magic - Givers & Takers

14.12.2022

Timo Vollbrecht Fly Magic - Givers & Takers

Все участники ансамбля Timo Vollbrecht Fly Magic живут в Нью-Йорке, но ни одного американца по рождению в составе нет. Сам Тимо Вольбрехт, саксофонист и композитор, родился в Германии, получил степень в Нью-Йоркском университете, а сейчас, помимо творческой работы, возглавляет факультет джаза в другом американском ВУЗе, Университете Брауна. Гитарист Кейсуке Мацуно, японец по происхождению, родился, тем не менее, тоже в Германии, но в Нью-Йорке обосновался и получил определенную известность уже давно. Акустическим фортепьяно и синтезаторами в квартете управляется австриец Элиас Штемседер, живущий в Нью-Йорке с 2015 года. Он, кстати, выполняет в этом составе и функции басиста. Наконец, выпускница Беркли, барабанщица Дай Ен Сок, родом из Южной Кореи. Более десяти лет она проработала в Нью-Йорке и сейчас собирается возвращаться в Сеул.

Fly Magic существует не так давно, но уже успел выпустить два альбома (первый – в 2016 году) и объездить с концертами около тридцати стран. Свой третий альбом Givers & Takers музыканты записали в промежутке между выступлениями в ходе своего большого европейского турне, в ходе которого они выступали в Германии, Франции, Австрии и Украине, причем финальный концерт в Киеве прошел незадолго до начала вторжения российских войск в феврале текущего года.

Название альбома отражает позицию Тимо относительно социальной роли музыки, а кроме того Givers & Takers – один из любимых музыкантами баров в Бруклине, где они частенько сиживали всем квартетом. Ну, а музыка альбома отражает творческие интересы Тимо и его коллег, предпочитающих совмещать акустику и электронику, а джаз с пост-роком. Я бы сказал, что электроника играет очень важную роль в саунде Fly Magic – это чувствуется почти во всех треках альбома – от Move и Happy Happy до финального Your Body. А открывает альбом очень теплая спокойная пьеса Pau, сочиненная Вольбрехтом для своего новорожденного сына. Саксофон музыканта прямо-таки излучает любовь в этой композиции с достойной поддержкой от Мацуно и Штемседера. Интересно было услышать и первый, как признается Тимо, его эксперимент в сфере блюза. Правда, Brighton Blues все же весьма далек от традиционной двенадцатитактной формы. Нельзя не упомянуть и мини-сюиту из трех частей внутри альбома. Она называется Art is Live – в честь концертной серии, которая помогала музыкантам выживать во время пандемии. Творчество Вольбрехта и его группы весьма благожелательно оценивает музыкальная пресса. Givers & Takers даст ей для этого новые поводы.


© & (p) 2022 Berthold Records

12 tks / 56 mins

(Timo Vollbrecht – sax; Keisuke Matsuno – g; Elias Stemeseder – p, synths; Dayeon Seok – dr;)

Линк предоставлен Amanda Bloom, Crossover Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австрия, Германия, Корея, Япония
музыкальный стиль
современный джаз


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