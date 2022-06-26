Joel Ross - The Parable Of The Poet

С легкой руки Виктора Шкловского выражение «гамбургский счет» стало в русском языке крылатым. Таким гамбургским счетом в джазе можно считать результаты ежегодных опросов критиков журнала DownBeat и также ежегодно вручаемых наград американской Ассоциации джазовых журналистов. В таких опросах субъективное мнение отдельного специалиста нивелируется, благодаря большому числу этих самых субъективных мнений, и суммарный результат можно признать в значительной степени объективным (говорю лишь о степени, поскольку авангард в этих опросах привечают не часто). В начале мая Ассоциация джазовых журналистов объявила лауреатов своих наград за 2022 год. В номинации «исполнитель с малетами» победителем уже третий год подряд (!) становится еще очень молодой (родился в 1996 году) вибрафонист Джоэль Росс. Попутно, хотя и не по теме: альбомом года Ассоциация назвала работу Кенни Гарретта Sounds From The Ancestors, которую мне посчастливилось обозревать для сайта, обложка этого альбома также признана лучшей. Извините за отступление, возвращаемся к Россу. В DownBeat он также стремительно прошел путь от лучшего вибрафониста в разделе «восходящая звезда» до лучшего уже среди звезд состоявшихся. И это все при том, что первый свой авторский альбом KingMaker Джоэль выпустил совсем недавно, всего лишь в 2019 году, а нынешний The Parable Of The Poet – уже третий в его дискографии, связанной исключительно с Blue Note.
Родившийся в семье чикагских офицеров полиции, Росс приобщился к музыке рано. Вместе с братом-близнецом он стал осваивать игру на барабанах в три года, а в начальной школе уже выступал в церкви, где папа-полицейский по совместительству руководил церковным хором. Позже Джоэль оставил место за ударной установкой брату, а сам стал играть на вибрафоне, хотя поначалу даже не представлял, как выглядит этот инструмент. Что это такое он, шаг за шагом, узнавал в различных учебных заведениях родного Чикаго, потом Лос-Анджелеса и, наконец, Нью-Йорка. Главным же своим учителем Джоэль Росс считает такого выдающегося вибрафониста, как Стефон Харрис, чьи уроки дали ему особенно много и помогли молодому музыканту выработать собственный стиль игры. Сегодня Росс говорит, что «вибрафон — наилучший способ играть на ударных инструментах и, одновременно, выражать себя гармонически и теоретически». Партнер по организованному Джоэлем квинтету Good Vibes, альт-саксофонист Иммануил Уилкинс уверен, что Росс разработал новый музыкальный язык в игре на вибрафоне. Прослушав The Parable Of The Poet, вы, возможно, с ним согласитесь. С Good Vibes Росс записал свои первые два альбома, для нового же проекта он собрал новый, более масштабный коллектив.
Это уже октет с мощной духовой группой из четырех инструментов, традиционной ритм-группой фортепьяно-контрабас-ударные и, естественно, вибрафоном. Такой мини-биг-бэнд Росс задействовал для исполнения своей сюиты из семи треков-частей The Parable Of The Poet, посвященной анализу различных человеческих эмоций. Любопытно, что почти каждую часть открывает сольная партия того или иного инструмента: контрабас Рика Росато в Guilt, альт-саксофон Иммануила Уилкинса в Wail, труба Маркиза Хилла в Choices и так далее. А вот стартовую пьесу Prayer начинает своим почти полутораминутным соло на вибрафоне сам Джоэль Росс. Это его единственное соло на весь альбом, больше такого не будет. Дальше бэнд-лидер внимательно координирует переплетение линий духовых, работу ритм-группы и, время от времени, на пару с пианистом Шоном Мейсоном вставляет короткие, но емкие реплики в плотное звуковое кружево, которое плетут музыканты его ансамбля. Это стиль Джоэля Росса-инструменталиста: не выпячиваться, оставаться в тени, следить за общим саундом и лишь хирургически точно отзываться на развитие коллективной импровизации. Стиль Росса-композитора: отточенные, несколько минорные мелодии (особенно эффектные в Wail и The Impetus (To Be And Do Better), прекрасное знание языка современного джаза, гармоничный баланс звучания различных групп инструментов – да, это действительно похоже на биг-бэнд. Шеф Blue Note Records, многоопытный Дон Уоз, в восторге от своего протеже: «Джоэл не только один из выдающихся инструменталистов нашей эпохи, но и один из величайших музыкальных провидцев своего поколения». Не буду утяжелять этот текст описанием достоинств каждого из партнеров Росса, но каждый здесь – это личность. И эти представители поколения двадцати-тридцатилетних (среди них нет никого, кто достиг сорокалетнего возраста, а лидер бэнда Росс – самый молодой), нравится нам это или нет, - именно те люди, которые будут определять (и уже определяют) пути развития джаза на ближайшие десятилетия. The Parable Of The Poet тому порукой.
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