John Lee - The Artist

28-летний мультиинструменталист Джон Ли родился в Южной Корее, в столичном Сеуле. Увлечение джазом привело его в Бостон, в знаменитую кузницу джазовых кадров Беркли. После окончания колледжа в 2016 году Ли перебрался в Канаду, осел на тихоокеанском побережье и стал одним из самых востребованных басистов Ванкувера. Очень часто играл он в одном из самых известных в Северной Америке клубов, Cellar Jazz Club, которым руководит саксофонист Кори Уидс. Нередко играл здесь и пианист Майлс Блэк. Оба эти музыканта стали участниками записи The Artist, дебютного альбома Джона Ли, вместе с известным американским ударником Карлом Алленом.
Идею этой записи Ли вынашивал давно, но помешали ковидные ограничения. В результате музыканты собрались в студии только в октябре 2021 года. Перед Джоном стоял еще один очень важный вопрос: на чем играть? Дело в том, что музыкант свободно владеет не только контрабасом, но еще и ударными, фортепьяно, органом и гитарой. Сделать выбор помог Кори Уидс, наставник и старший товарищ Джона. В результате дебютант остановился на контрабасе, и мы можем в The Artist оценить его таланты в качестве басиста, композитора и аранжировщика.
В альбом вошли две его собственные композиции, титульная The Artist и полная ощущения радости жизни пьеса с соответствующим названием Life is a Beautiful Thing. Надо сказать, и альбом в целом скорее мажорный и оптимистичный. В ряде пьес царит энергичный свинг. Особенно характерна в этом отношении композиция Carl’s Blues. Ее написал в свое время специально для Карла Аллена Бенни Грин, с которым, среди многих других, Аллен весьма плодотворно сотрудничал. Не менее хорош и другой блюз, пьеса Джошуа Рэдмена Blues on Sunday, где, как и еще в двух треках, классическое джазовое трио превращается в квартет с добавлением ярко звучащего тенор-саксофона Кори Уидса. В аранжировках Ли большое место заняли дуэты фортепьяно-контрабас, фортепьяно-уларные, ударные-контрабас. Все его старшие товарищи прекрасно «слышат» своего лидера, так что их общая работа выглядит весьма достойным образцом старого доброго straight ahead джаза.
© & (p) 2022 Cellar Music Group
8 tks / 43 mins
(John Lee – b; Miles Black – p; Carl Allen – dr; Cory Weeds – ts (tks 1,7,8);)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН