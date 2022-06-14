John Lee - The Artist

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » John Lee - The Artist

John Lee - The Artist

14.06.2022

John Lee - The Artist
28-летний мультиинструменталист Джон Ли родился в Южной Корее, в столичном Сеуле. Увлечение джазом привело его в Бостон, в знаменитую кузницу джазовых кадров Беркли. После окончания колледжа в 2016 году Ли перебрался в Канаду, осел на тихоокеанском побережье и стал одним из самых востребованных басистов Ванкувера. Очень часто играл он в одном из самых известных в Северной Америке клубов, Cellar Jazz Club, которым руководит саксофонист Кори Уидс. Нередко играл здесь и пианист Майлс Блэк. Оба эти музыканта стали участниками записи The Artist, дебютного альбома Джона Ли, вместе с известным американским ударником Карлом Алленом.

Идею этой записи Ли вынашивал давно, но помешали ковидные ограничения. В результате музыканты собрались в студии только в октябре 2021 года. Перед Джоном стоял еще один очень важный вопрос: на чем играть? Дело в том, что музыкант свободно владеет не только контрабасом, но еще и ударными, фортепьяно, органом и гитарой. Сделать выбор помог Кори Уидс, наставник и старший товарищ Джона. В результате дебютант остановился на контрабасе, и мы можем в The Artist оценить его таланты в качестве басиста, композитора и аранжировщика.

В альбом вошли две его собственные композиции, титульная The Artist и полная ощущения радости жизни пьеса с соответствующим названием Life is a Beautiful Thing. Надо сказать, и альбом в целом скорее мажорный и оптимистичный. В ряде пьес царит энергичный свинг. Особенно характерна в этом отношении композиция Carl’s Blues. Ее написал в свое время специально для Карла Аллена Бенни Грин, с которым, среди многих других, Аллен весьма плодотворно сотрудничал. Не менее хорош и другой блюз, пьеса Джошуа Рэдмена Blues on Sunday, где, как и еще в двух треках, классическое джазовое трио превращается в квартет с добавлением ярко звучащего тенор-саксофона Кори Уидса. В аранжировках Ли большое место заняли дуэты фортепьяно-контрабас, фортепьяно-уларные, ударные-контрабас. Все его старшие товарищи прекрасно «слышат» своего лидера, так что их общая работа выглядит весьма достойным образцом старого доброго straight ahead джаза.

© & (p) 2022 Cellar Music Group

8 tks / 43 mins

(John Lee – b; Miles Black – p; Carl Allen – dr; Cory Weeds – ts (tks 1,7,8);)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Корея, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Clemens Grassmann - Grass Machine

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Германия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Уроженец Берлина, барабанщик Клеменс Грассман проделал путь характерный для многих европейских и азиатских музыкантов, посвятивших себя джазу. На родине, в Германии, он закончил престижную Высшую школу музыки имени Карла-Марии фон Вебера, ...
подробнее
15.03.2022

Corina Bartra - Amber Light

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, Перу, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз
Пять лет назад я впервые услышал Корину Бартра (альбом Takunde, 2017г., обзор есть на сайте) и посмаковал особенности латинского джаза в его афро-перуанском варианте. Понравилось – и в первую очередь благодаря таланту и вокальным данным ...
подробнее
09.04.2022

Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Дэн Брюс, гитарист, композитор и педагог, хорошо известен на Среднем Западе США. Долгое время он жил и работал в Чикаго, входил в объединение The Chicago Composers Collective. Позже он перебрался в соседний штат Огайо и сейчас преподает в ...
подробнее
26.03.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com