Balaklava Blues - Let Me Out

Головной убор, полностью или частично закрывающий лицо, под названием «балаклава» придумали английские солдаты, спасавшиеся от холодных зимних ветров во время Крымской (Восточной) войны в середине ХIХ века. Со второй половины века ХХ и по сей день балаклава приобрела специфическую популярность: в криминальном мире, у террористов разных мастей, у радикальных демонстрантов и у сотрудников силовых структур, их разгоняющих. Балаклава украшает обложку альбома Let Me Out украино-канадской группы, которая и назвала себя Balaklava Blues.
История ее необычна. Киевский этномузыколог Маричка Марчик (тогда еще Кудрявцева) всегда сторонилась политики, но в 2014 году, как и многие украинцы, все же оказалась на Майдане. Именно там она познакомилась с канадским музыкантом украинского происхождения Марком Марчиком, часто приезжавшим на родину своих предков. Годом позже они поженились в Торонто. Марк к тому времени был лидером основанного в 2009 году ансамбля Lemon Bucket Orkestra, игравшим зажигательную смесь балканских, клезмерских и цыганских мелодий с панком и получившим широкое признание (включая номинацию на Джюно) и в Канаде, и за ее пределами. Но творческие интересы семейного дуэта сместились несколько в ином направлении, кристаллизовавшись в альбом Let Me Out, записанный Марком и Маричкой при участии ударника Оскара Ламбарри.
Программу этого небольшого, но очень емкого альбома можно условно разделить на три части. Две композиции, Beat Up и Broken были написаны для сочиненной ими «герилья-фолк-оперы» Counting Sheep, с успехом исполнявшейся в Штатах, Англии и Германии. Три композиции, Gone, Dogs of Europe и Shelter Our Sky Марк и Маричка сочинили для поставленного в марте 2022 года в Лондоне спектакля по книге белорусского писателя Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы». В 2019 году эта книга в России попала в шорт-лист номинаций на престижную литературную премию «Большая книга», а на родине автора также удостоилась своеобразного признания: в 2022 году она была в судебном порядке внесена в список экстремистских материалов. Остальные же композиции, включая титульную Let Me Out, сочинялись авторами в период ковидного локдауна.
Музыка Balaklava Blues представляет собой чрезвычайно мощную и притягательную смесь вокальных фольклорных украинских мотивов (главный голос группы – это Маричка, хотя поют и двое остальных участников записи) с богатой электро-акустической инструментальной палитрой, где звуки скрипки (Марк – скрипач по образованию) и фортепьяно соседствуют с синтезаторами под, как правило, мрачные и жестко акцентированные ритмические рисунки. Особенно последнее характерно для стартовой и финальной композиций альбома - You Shoot Me и Let Me Out. Две пьесы для лондонского спектакля – это психоделическое электронное царство с бешеными ударными, а вот третья, Shelter Our Sky, очень лирична и даже трогательна: здесь голос не сразу присоединяется к одинокому фортепьяно, раз за разом повторяющему простенькую мелодию. Очень хороша композиция Gimme с сочной скрипичной партией и «гендерным равноправием» мужского и женского голосов. «Дай мне приют, дай мне еду, дай мне любовь и дай мне исцелиться» поют Маричка и Марк в этой песне. Для меня эта композиция вместе с титульной, а также со Swallow, где электроника и фолк ужились наиболее гармонично, - это три вершины альбома.
Конечно, после 24 февраля, в условиях, когда украинская земля обильно поливается кровью, сами создатели альбома воспринимают свои песни совсем по-особому. Наверняка такое же чувство будет и у слушателей Let Me Out от Balaklava Blues.
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