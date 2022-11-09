Balaklava Blues - Let Me Out

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Balaklava Blues - Let Me Out

Balaklava Blues - Let Me Out

09.11.2022

Balaklava Blues - Let Me Out

Головной убор, полностью или частично закрывающий лицо, под названием «балаклава» придумали английские солдаты, спасавшиеся от холодных зимних ветров во время Крымской (Восточной) войны в середине ХIХ века. Со второй половины века ХХ и по сей день балаклава приобрела специфическую популярность: в криминальном мире, у террористов разных мастей, у радикальных демонстрантов и у сотрудников силовых структур, их разгоняющих. Балаклава украшает обложку альбома Let Me Out украино-канадской группы, которая и назвала себя Balaklava Blues.

История ее необычна. Киевский этномузыколог Маричка Марчик (тогда еще Кудрявцева) всегда сторонилась политики, но в 2014 году, как и многие украинцы, все же оказалась на Майдане. Именно там она познакомилась с канадским музыкантом украинского происхождения Марком Марчиком, часто приезжавшим на родину своих предков. Годом позже они поженились в Торонто. Марк к тому времени был лидером основанного в 2009 году ансамбля Lemon Bucket Orkestra, игравшим зажигательную смесь балканских, клезмерских и цыганских мелодий с панком и получившим широкое признание (включая номинацию на Джюно) и в Канаде, и за ее пределами. Но творческие интересы семейного дуэта сместились несколько в ином направлении, кристаллизовавшись в альбом Let Me Out, записанный Марком и Маричкой при участии ударника Оскара Ламбарри.

Программу этого небольшого, но очень емкого альбома можно условно разделить на три части. Две композиции, Beat Up и Broken были написаны для сочиненной ими «герилья-фолк-оперы» Counting Sheep, с успехом исполнявшейся в Штатах, Англии и Германии. Три композиции, Gone, Dogs of Europe и Shelter Our Sky Марк и Маричка сочинили для поставленного в марте 2022 года в Лондоне спектакля по книге белорусского писателя Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы». В 2019 году эта книга в России попала в шорт-лист номинаций на престижную литературную премию «Большая книга», а на родине автора также удостоилась своеобразного признания: в 2022 году она была в судебном порядке внесена в список экстремистских материалов. Остальные же композиции, включая титульную Let Me Out, сочинялись авторами в период ковидного локдауна.

Музыка Balaklava Blues представляет собой чрезвычайно мощную и притягательную смесь вокальных фольклорных украинских мотивов (главный голос группы – это Маричка, хотя поют и двое остальных участников записи) с богатой электро-акустической инструментальной палитрой, где звуки скрипки (Марк – скрипач по образованию) и фортепьяно соседствуют с синтезаторами под, как правило, мрачные и жестко акцентированные ритмические рисунки. Особенно последнее характерно для стартовой и финальной композиций альбома - You Shoot Me и Let Me Out. Две пьесы для лондонского спектакля – это психоделическое электронное царство с бешеными ударными, а вот третья, Shelter Our Sky, очень лирична и даже трогательна: здесь голос не сразу присоединяется к одинокому фортепьяно, раз за разом повторяющему простенькую мелодию. Очень хороша композиция Gimme с сочной скрипичной партией и «гендерным равноправием» мужского и женского голосов. «Дай мне приют, дай мне еду, дай мне любовь и дай мне исцелиться» поют Маричка и Марк в этой песне. Для меня эта композиция вместе с титульной, а также со Swallow, где электроника и фолк ужились наиболее гармонично, - это три вершины альбома.

Конечно, после 24 февраля, в условиях, когда украинская земля обильно поливается кровью, сами создатели альбома воспринимают свои песни совсем по-особому. Наверняка такое же чувство будет и у слушателей Let Me Out от Balaklava Blues.

© & (p) 2022 UNFIT Records

9 tks / 33 mins

(Mark Marczyk - voc, vi, viola, cello, b, kick dr, synths; Marichka Marczyk – voc, snare dr, p; Oscar Lambarri – voc, kick dr, conga, snare, shake, cymbals;)

Линк предоставлен Angie Lemon PR

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, Украина
музыкальный стиль
авангард, этно-джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Greg Spero - The Chicago Experiment

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Молодые лейблы зачастую стремятся громко заявить о себе какими-то необычными, нестандартными проектами. Так случилось и с Ropeadope Records, когда в 2001 году основанный всего лишь двумя годами ранее лейбл объявил о начале серии релизов ...
подробнее
23.04.2022

Hanka G - Universal Ancestry

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Словакия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим, госпел, ритм-энд-блюз
У словацкой вокалистки Ханки Грегушовой, работающей под ником Ханка Джи, интересная биография. Родилась она в Монголии, где ее родители работали геологами. В музыке основной сферой ее интересов стала музыка афро-американская. Ханка ...
подробнее
28.07.2022

Harish Raghavan - In Tense

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Хариш Рагхаван родился в 1982 году в штате Иллинойс, в небольшом городке к северу от Чикаго, но его имя выдает явно индийские корни. Уже в возрасте восьми лет он начал заниматься музыкой, играя на различных западных и индийских ...
подробнее
24.06.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com