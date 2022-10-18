Dave Liebman - Trust and Honesty

Энергичная и креативная компания звукозаписи Newvelle Records, существующая с 2015 года и ставящая целью «вернуть джазу его славу середины прошлого века», предприняла в 2022 году выпуск серии из четырех виниловых альбомов под названием The Renewal Collection. В этой серии уже вышли альбомы Илана Мелера и Майкла Блэйка, готовится к выпуску альбом Надже Нордхьюс, а мы предлагаем нашим читателям обратить внимание на третий, недавно выпущенный альбом серии - Trust and Honesty Дэйва Либмэна.
Представлять Дэйва Либмэна, обладателя титула NEA Jazz Master, высшего звания для американского джазмена, думаю, нет необходимости. Это живая легенда современного джаза, в отличие от многих своих ровесников, не почивающая на лаврах, а каждой новой работой, открывающая нечто новое. Либмэн участвовал в более, чем пятиста (!) записях – фантастическая цифра. Он – блистательный образец истинно творческой личности. Знатоки привыкли считать Дэйва, когда-то игравшего еще у Майлса Дэвиса, музыкантом, чьи творческие интересы пролегают в широком диапазоне между мэйнстримом и авангардом. Новый проект Либмэна, возможно, заставит их удивиться.
Для этой записи Дэйв выбрал формат трио без фортепьяно и ударных. Его партнерами в Trust and Honesty стали гитарист Бен Мондер и басист Джон Хеберт. Уже сам состав вызывает интерес, а еще любопытнее программа альбома. На сей раз Либмэн представил изящную коллекцию джазовых баллад, включающую такие широко известные стандарты, как Stella By Starlight или Bye Bye Blackbird. Кстати, в электронной версии альбома треков не восемь, а десять: Time Remembered и Blind Pig можно услышать только в цифровом варианте. И Либмэн, которого трудно назвать записным лириком, в очередной раз показал себя блистательным мастером. И на своем коронном сопрано-саксофоне, и на теноре, он играет столь эмоционально и одухотворенно, что всем известные стандарты с его волшебным звуком обретают новое лицо. Мондер и Хеберт в высшей степени профессионально поддерживают своего лидера. Думаю, многочисленные поклонники творчества Дэйва Либмэна оценят эту его новую работу. Илан Мелер, написавший очень теплые liner notes к альбому, раскрывает «секрет» ее названия. На вопрос Илана, что необходимо, чтобы найти новые глубины в этой музыке, Дэйв ответил очень просто: «Выходить на сцену с доверием и честностью». Доверие и честность – так переводится Trust and Honesty.
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