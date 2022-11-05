Pretzil Stex - Garden Variety

Pretzil Stex, название джазового квартета, записавшего альбом Garden Variety, вы раньше вряд ли слышали. Но если обратиться к его составу, то имя одного из музыкантов должно быть знакомо постоянным читателям нашего сайта. Это саксофонист и флейтист Мэтт Стеклер, о нескольких предыдущих альбомах которого мы ранее писали. Правда, там он фигурировал под своим привычным ником Мэтти Стекс, и часть этого ника фигурирует в названии проекта. Более того, я впервые слушал альбом, в технических данных которого Мэтт фигурирует под тем именем, с которым он появился на свет в 1974 году в Нью-Йорке. Но Garden Variety создавался не в Нью-Йорке и вообще не в США. Впрочем, обо всем по порядку.
В университете Брэнтона в канадской провинции Манитоба секреты джаза раскрывают своим студентам сразу несколько американских педагогов. Они же в свободное время с удовольствием играют друг с другом и с местными музыкантами. Один альбом Мэтти Стекса, записанный с музыкантами из Виннипега в рамках группы Matty Stecks & Musical Tramps под названием Long Time Ago Rumble в 2020 году, и обозревал наш сайт. А в учебном году 2019-2020 Мэтт Стеклер частенько играл для души джаз с коллегами по факультету и земляками, пианистом Джеффом Преслафом и ударником Эриком Платцем. При этом все трое знакомы и имеют опыт совместной работы уже очень давно. Преслафа Стеклер знает с детства, а с Платцем хорошо знаком по Консерватории Новой Англии. В Манитобы четвертым партнером этих джазовых педагогов и действующих музыкантов стал выпускник Брэнтона, единственный канадец в составе, басист Джеймс Хэмилтон.
Несколько раз новоиспеченный квартет Pretzil Stex выступал перед местной публикой, а затем записал альбом Garden Variety, который в текущем году выпустил известный лейбл Ropeadope Records. В его программу вошло восемь композиций, авторство которых поделили поровну Стеклер и Преслаф. Логикой состава именно их инструменты и вышли на авансцену саунда квартета. Уже с первого трека альбома, титульной композиции Garden Variety, Мэтт Стеклер демонстрирует отличную выразительную технику игры и хороший звук своего инструмента, который порой может быть и очень лиричным, как, например, в композиции Chrysalis. Джефф Преслаф в этой записи работает как на традиционном фортепьяно, так и на клавишных, и в обоих случаях выглядит весьма достойно, на мой вкус, особенно в Listen Linda. Вполне на уровне своих задач и Платц с Хэмилтоном. Самой интересной композицией альбома я назвал бы Alone Together, хотя, конечно, это субъективное мнение. А объективно – интересный и свежий образец современного мэйнстрим-джаза, который стоит услышать.
Много лет замечательный гитарист Джон Стейн пользуется высоким авторитетом и уважением у коллег и любителей джаза. По его творческим интересам Стейна почитают прямым наследником Веса Монтгомери, Джима Холла, Кенни Баррелла и Гранта Грина. ...
Шахматы, как известно, соединяют в себе искусство, спорт и науку. Многие известные шахматисты были не чужды и других видов искусств, в том числе музыки. Гроссмейстер Тайманов был первоклассным пианистом академического стиля, а, скажем, ...
Море бочек, пустых стальных бочек из-под бензина, оставшихся на побережье карибского острова Тринидад после окончания Второй мировой войны и свертывания имевшей там место быть военной базы, привело к появлению нового музыкального ...