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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Melissa Stylianou featuring Gene Bertoncini & Ike Sturm - Dream Dancing

Melissa Stylianou featuring Gene Bertoncini & Ike Sturm - Dream Dancing

04.06.2022

Melissa Stylianou featuring Gene Bertoncini & Ike Sturm - Dream Dancing
Очень камерный, очень тонкий, но безукоризненно точный по атмосфере времени джаз предлагает нам родившаяся в Торонто и живущая ныне в Нью-Йорке певица Мелисса Стилиану, записавшая альбом Dream Dancing при участии басиста Айка Штурма и легендарного гитариста Джина Бертончини. Все трое участников этого проекта знакомы друг с другом и периодически работали вместе уже полтора десятка лет (с 2008 года). Стилиану имеет на своем счету уже пять альбомов в качестве лидера, а кроме того, работает в составе женского вокального трио Duchess, поет в ансамбле Айка Штурма Heart, а также сама сочиняет песни, которые уже попали в репертуар таких значимых фигур, как Пол Саймон или Бьорк. Айк Штурм – опытный басист, работавший с Донни МакКаслином, Марией Шнайдер, Кенни Уилером, Бобби МакФеррином. Помимо собственных альбомов, на его счету немало коллабораций, а первый альбом новейшего проекта Heart должен появиться в этом году. Джину Бертончини в этом году должно исполниться 85 лет. Этот ветеран играл еще с Бенни Гудменом, Бадди Ричем, Четом Бейкером. Бертончини играет на гитаре с нейлоновыми струнами и считается непревзойденным мастером этого инструмента с мягким теплым звучанием.

Dream Dancing – альбом, в программу которого вошли классические джазовые стандарты – музыка Эллингтона, Роджерса и Хаммарстейна, Тихоля и так далее, две «бразильские» композиции Антонио Карлоса Жобима, а также композиция Бертончини For Chet, посвященная автором памяти выдающегося трубача Чета Бейкера. Этот репертуар очень близок Мелиссе Стилиану, которая превращает каждую из композиций в глубоко личное эмоциональное послание слушателю. Чистый высокий голос, безупречное интонирование, виртуозная техника скэта, которую Мелисса демонстрирует неоднократно, превращают Dream Dancing в отличный подарок любителям камерного вокального джаза. Многоопытный Бертончини в восторге от Стилиану: «Я с большим уважением отношусь к музыкальности этой дамы — вы можете сыграть самый причудливый аккорд, и она все схватит на лету, все поймет, никогда не потеряется, она очень креативна. Это сокровище». Согласитесь, весьма лестный отзыв от человека, повидавшего на своем веку множество вокалистов. Ну и, кстати, не забудем, об инструментальном обрамлении голоса Стилиану. Оба мастера, и Бертончини, и Штурм сделали все, чтобы подчеркнуть достоинства своей партнерши. Думаю, работа над Dream Dancing доставила немало удовольствия участникам проекта, ждет оно и их будущих слушателей.

© & (p) 2022 Anzic Records

10 tks / 47 mins

(Melissa Stylianou – voice; Ike Sturm - b (tks 1-8, 10); Gene Bertoncini - guitar (tks 1,2,3,5,6,7,9,10);)

Линк предоставила Melissa Stylianou

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада, США
музыкальный стиль
мэйнстрим


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