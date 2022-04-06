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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Julian Sartorius / Matthew Herbert - Drum Solo

06.04.2022

Julian Sartorius / Matthew Herbert - Drum Solo
Британец Мэтью Херберт (р.1972) – один из крупнейших современных мастеров электронной музыки. С начала 90-х годов он не перестает удивлять публику своими многочисленными и весьма оригинальными проектами. Долгое время работы Херберта выходили под его многочисленными и часто меняющимися псевдонимами: Мэтью считал, что слушателя не должно завораживать имя, а ориентироваться он должен исключительно на саму музыку. Впоследствии он этого экстравагантного правила отказался и ныне работает под собственным именем.

Представляемый нами альбом Drum Solo – первый проект в задуманной Хербертом для выпуска на его лейбле Accidental Records серии. Называется она Album In A Day, то есть «Альбом за день». Идея состоит в выпуске альбомов, запись которых произведена в течение только одного дня, а значит без каких-то наложений звука или кучи пробных вариантов тех или иных композиций. Первым партнером в первом проекте новой серии стал для Мэтью Херьерта швейцарский ударник Джулиан Сарториус. Он помоложе Херберта (родился в 1981 году), но тоже является заметной фигурой на европейской импровизационной сцене.

Альбом Drum Solo, как и задумывалось, был записан за один день: это случилось в Лондоне 25 ноября 2021 года. Сарториус предстает здесь во всеоружии ударных, разнообразной перкуссии и не менее разнообразных конкретных объектов, из которых он извлекает звук. Вооруженный «живой электроникой» Херберт в режиме «здесь и сейчас» мгновенно обрабатывает каскад звуков, генерируемый партнером, и щедро дополняет электронными звучаниями совместные звуковые ландшафты. В альбом вошло семь композиций продолжительностью звучания от двух до четырнадцати минут. Все они названы просто комбинациями чисел: Four Twenty, One Ten и так далее. Впечатление Drum Solo оставляет весьма яркое: царство ритма, в которое вас погружают музыканты, оказывается чрезвычайно разнообразным и по темпу, и по тембральным краскам, и по ритмическим рисункам. Первый блин серии Album In A Day явно не оказался комом. Богатая идея Херберта ждет продолжения в новых проектах.

© & (p) 2022 Accidental Records

7 tks / 57 mins

(Julian Sartorius – dr; Matthew Herbert – live electronics;)

Линк предоставлен Accidental Records

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания, Швейцария
музыкальный стиль
авангард


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