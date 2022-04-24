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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Radha Botofasina - Carry On Spirituals Vol.2

24.04.2022

Radha Botofasina - Carry On Spirituals Vol.2
Очень необычное имя исполнительницы, не правда ли? Радха Ботофасина – певица и арфистка американо-кубинского происхождения, но первый муж ее матери был французом с малагасийскими корнями, потому и Дорис Ботофасина, и ее дочь Радха носят такую фамилию. Детство Радхи было очень непростым. Ей было только девять месяцев, когда Дорис поразил тяжелый ментальный недуг. Заботу о Радхе взяло на себя частное католическое агентство. За пятнадцать лет она жила в одиннадцати приемных семьях. Тем не менее, уже в три года девочка начала учиться игре на фортепьяно. Позже она продолжала учебу в колледже Годдард в Вермонте, а затем в Нью-Йорке. Среди ее педагогов была и легендарная Мэри Лу Уильямс. А потом в течение двадцати лет Радха находилась под влиянием личности и творчества другой легендарной женщины – Элис Турайясангитананда Колтрейн. Именно Элис дала ей первые уроки игры на арфе, Радха принимала участие в записи четырех альбомов Элис и ее детей.

Сегодня Радха Ботофасина – мультиинструменталист, она играет на фортепьяно, арфе, органе, клавишных и поет. Радха работала с кубинским ансамблем Buena Vista Social Club, с Брайаном Огером, Ндугу Ченслером, Славомиром Кульповичем, Расселом Смитом и многими другими. Она гастролировала во многих странах, исполняя джаз, спиричуэлс, бразильскую музыку, инструментальную музыку для арфы и так далее. Радха Ботофасина возглавляет собственный лейбл и нотное издательство.

Альбом Carry On Spirituals Vol.2 – волнующее путешествие с Радхой Ботофасиной в мир духовной афроамериканской музыки. Радха поет и аккомпанирует себе на арфе, исполняя традиционные спиричуэлс и, в финале альбома, свою собственную композицию Carry On. Ассистирует ей большая группа инструменталистов, причем в одних треках Радха вводит в музыку звучание большой духовой, в других – струнной секции, альтистка Альма Кьело сопровождает ее в большинстве треков, ну, и, разумеется, в спиричуэлс голосу Радхи вторит большая группа бэк-вокала.

Спиричуэлс и госпелс – специфическая музыка, ее или любят, или не принимают. Лично я очень люблю духовную музыку афроамериканцев, правда, мне кажется, она воздействует более эмоционально при минимальном инструментальном сопровождении, Радха же, напротив, как видно из вышесказанного, делает саунд каждой композиции максимально насыщенным и разнообразным. Что ж, у нее получается убедительно, и «виной» тому прежде всего голос певицы, в который она вкладывает всю свою страсть и веру. Послушайте внимательно гневную Satan We Gonna Tear Your Kingdom Down, экстатичную I Know The Lord Laid His Hands On Me, возвышенную Going Back With Jesus – и вы убедитесь в этом. В финале Move On Up a Little Higher неожиданно появляется и текстовая духовная проповедь Орэна Колтрейна, одного из детей Джона и Элис. А мощь и энергетика Carry On достойно завершает весь альбом. Не часто на наших страницах мы представляем подобную музыку – постарайтесь не пропустить этот альбом.

© & (p) 2022 Shaila Records & Music

9 tks / 41 mins

(Radha Botofasina – harp, lead voc; Gemi Taylor – g; John Barnes – synth; Rod Hines, John Lehman – p; Surya Botofasina – org, synth org; Caleb Buchanan – ac.b; Cecil McBee, Jr – el.b; Munyungo Jackson, Ekendra Das – perc; Geoff Gallegos, Matthew DeMerritt – bars; Lemar Guillary – tb; Richard Antoine White,Devon Taylor – tuba; Chris Woods, Laurann Woods - vi; Alma Cielo – vi, viola; Miguel Atwood Ferguson, Tom Lea - viola; Adrianne Woods, Peter Jacobson – cello; Aankha Neal, Isabel Beyoso, Arianna Gouveia, Shyam Tony Reyes, Kristen Barnes, McCrary Sisters - background voc, handclaps, footsteps; Oran Coltrane – spoken word;)

Линк предоставлен Kari-On Productions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
госпел


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