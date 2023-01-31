Paul Novotny / Robi Botos - Summertime in Leith

Мне нравится то, чем я занимаюсь, потому что достаточно часто открываешь для себя совершенно новые имена и очень интересных музыкантов. Именно так произошло с альбомом In The Moment. Его создатель – композитор и клавишник Мигель Кертсман, бразилец ...