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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Paul Novotny / Robi Botos - Summertime in Leith

Paul Novotny / Robi Botos - Summertime in Leith

31.01.2023

Paul Novotny / Robi Botos - Summertime in Leith

Рекомендую этот альбом всем, кто хочет узнать, что такое джазовая импровизация. По отношению к альбому Summertime in Leith это понятие можно применить даже два раза. Почему? Начнем по порядку…

Канадские музыканты басист Пол Новотны и пианист Роби Ботош знакомы давно, а первую свою совместную запись Look Ahead оформили еще в 2016 году. Пол Новотны, судя по звучанию фамилии, имеет чешские корни, но родился он в Канаде в 1958 году. Опытный музыкант, композитор и педагог, он в 1997 году за совместные с Джо Сили альбом Africville Suite получил премию Джюно, канадский эквивалент Грэмми. Ему доводилось играть с такими людьми, как Седар Уолтон, Джефф Кизер или Кенни Уилер. На счету Роби Ботоша тоже есть Джюно (альбом Movin’ Forward, 2016). Он моложе Пола на целое поколение. Ботош – венгерский цыган, он родился в Ньиредьхазе в 1978 году, а в Канаду приехал в возрасте 20 лет, в 1998-м. Талантливый музыкант, он был протеже главного канадского джазового гения Оскара Питерсона, а в 2004 году выиграл конкурс пианистов на фестивале в Монтре.

Летом 2018 года Новотны и Ботош оказались на фестивале в небольшом городке Лейт в провинции Онтарио. 14 июля они дали концерт в здании старинной церкви 1864 года постройки, которая ныне охраняется, как исторический памятник. Как пишет в liner notes к альбому Пол, о программе, которую дуэт собирался исполнять, музыканты договорились непосредственно в раздевалке, готовясь к выступлению – вот вам и первая импровизация. А уж импровизации в исполнении хватило по ходу концерта! Конечно, Пол и Роби постарались подобрать пьесы, хорошо знакомые не только им, но и слушателям, такие, как Summertime Гершвина или In A Sentimental Mood Эллингтона. Нашлось место в их сете и канадскому классику джаза Оскару Питерсону с композицией Wheatland. Музыканты солировали по очереди, и контрабас, и фортепьяно тут были полноправными партнерами. Но, наметив основную тему, участники дуэта с удовольствием и очень эффектно импровизировали. Зрителям понравилось: аплодисменты были горячими. Думаю, понравится и вам.

© & (p) 2022 Triplet Records

7 tks / 40 mins

(Paul Novotny – b; Robi Botos – p;)

Линк предоставлен RDX Promo

Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венгрия, Канада
музыкальный стиль
мэйнстрим


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