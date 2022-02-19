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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Eubanks-Evans-Experience - EEE

19.02.2022

Eubanks-Evans-Experience - EEE
Два маститых джазмена, два выходца из Филадельфии, гитарист Кевин Юбенкс и пианист Оррин Эванс решили создать дуэт и записали альбом, получивший эффектно выглядящее по-английски название – EEE, то есть просто аббревиатура от полного названия дуэта Eubanks-Evans-Experience.

У каждого из них за плечами вполне успешная карьера. Кевин Юбенкс (р. 1957) – выходец из многочисленной семьи, давшей американскому джазу несколько громких имен. Он работал с Артом Блэйки, Дэйвом Холландом, Сэмом Риверсом, а особенно много – с The Tonight Show Band. Первый свой альбом он записал еще в 1983 году, и сейчас у него собралась уже солидная дискография. Более молодой Оррин Эванс (р.1975) – ученик Кенни Бэррона. Его первый альбом датируется 1994 годом. С 2017 года он работает с группой The Bad Plus, а также в трио Tarbaby. Эванс – основатель лейбла Imani Records, издающего ЕЕЕ в марте текущего года.

Оба музыканта отмечают, что им очень легко работать друг с другом, они говорят на одном музыкальном языке. Каком? ЕЕЕ выглядит весьма привлекательной смесью постбопа с фанком. Этот саунд можно почувствовать уже по стартовой в альбоме композиции Novice Bounce, когда-то прозвучавшей на самом первом альбоме Юбенкса Guitarist. Кевин в дуэтном формате получает массу пространства для демонстрации своей гитарной техники. Его звучание выглядит вполне уместно и в энергичной и самой длинной на диске композиции Variations on The Battle, и в нежной балладе Dawn Marie. Эту композицию сочинил и посвятил своей жене и постоянному источнику вдохновения Оррин Эванс. Свобода самовыражения, ритмическая гибкость и явное удовольствие, которое испытывают музыканты от игры друг с другом очевидны в каждом треке. Альбом ЕЕЕ выглядит не вымученным и выстраданным проектом, а легким и созданным как бы между делом плодом встречи двух талантливых друзей. Кстати, Юбенкс и Эванс и не собираются расставаться. В их планах – большой концертный тур в поддержку альбома в марте-апреле. Он должен охватить Калифорнию, Северо-Запад и Северо-Восток, включая и концерт в родной Филадельфии.

© & (p) 2022 Imani Records

7 tks / 48 mins

(Kevin Eubanks – g; Orrin Evans – p;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, фанк


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