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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Dan Costa - Beams

Dan Costa - Beams

13.11.2022

Dan Costa - Beams

Так получилось, что все большие работы талантливого пианиста и композитора итало-португальского происхождения, но англичанина по месту рождения Дана Косты рецензировались нашим сайтом. Большой поклонник бразильской музыки, он наполнил ею свой первый альбом Suite Três Rios (2016), записанный в Бразилии. Второй альбом Skyness был записан в Италии, тут тоже много бразильских интонаций, но в целом он ближе к world music в более широком понимании. Следующая работа Live In California – первый концертник Дана, а также первый сольный альбом. И вот, опять через два года (все альбомы Косты появляются с этим интервалом), слушаем новый проект: Beams. Он тоже записывался в США, но уже не в Калифорнии, а на восточном побережье, в Нью-Йорке.

Прежде всего, поражает обилие звезд джаза экстра-класса, которых Дану удалось привлечь к этому проекту. Общий состав участников можно условно разделить на две группы. Одна – это группа бразильских музыкантов во главе с 86-летним ветераном-перкуссионистом Эрмето Пашкуалем и с участием вокалистки Анне Боккато, другая – американцы, список которых выглядит, как перечень номинантов какой-то джазовой премии: трубач Дэйв Дуглас, саксофонист Дэйв Либмэн, басист Джон Патитуччи, гитарист Майк Стерн. Нет, не все они играют вместе, большинство гостит в тех или иных треках, но все исполняют музыку Дана Косты: альбом полностью авторский, Дан также сделал все аранжировки.

И, конечно же, фортепьяно Косты царит во всех без исключения номерах программы. Дан играет в своей излюбленной манере: он одинаково свободно работает обеими руками, предпочитает средний темп композиций, достаточно академическое их построение. Его музыка глубока, интересна и, особенно в этом альбоме – философична. Видимо, повлияла тема: Beams – «Лучи», так называется и титульная композиция, и весь альбом. Как говорит он сам, «Bеаms — это торжество света в его ключевых физических и метафизических формах». Лучи пронизывают мир животных и растений, лучи освещают детские воспоминания и помогают разглядеть будущее. Возможно поэтому пьесам этой программы присуща некоторая торжественность. Из именитых гостей, конечно, хороши соло и Дугласа, и Кардозу, но по-настоящему мощный джазовый диалог, на мой взгляд, произошел у Косты с Либмэном в финальной пьесе Stardial. Нельзя не отметить и большие заслуги ударника Висенте и, особенно, многоопытного басиста Патитуччи, чьей работой в этом проекте нельзя не восхититься. Силлабическое пение Боккато удачно вписалось в общий саунд композиций Então и Paw Prints, а в первой из них звучит еще и чуть пародийный, чуть юмористический, но очень убедительный мужской скэт-вокал. Как видно из видео-трейлера к этому проекту, это «тряхнул стариной» Эрмето Пашкуаль. В целом же альбом, на мой взгляд, стал самой зрелой и сильной работой Дана Косты на сегодняшний день.

© 2022 Dan Costa

9 tks / 46 mins

(Dan Costa – p; John Patitucci – b; Paulinho Vicente – dr; Dave Douglas – tp; Teco Cardoso – as; Mike Stern – el.g; Dave Liebman – ss; Hermeto Pascoal – perc; Anne Boccato – voc;)

Линк предоставил Dan Costa

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия, Великобритания, США
музыкальный стиль
современный джаз


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