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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Matthew Muñeses - Noli Me Tángere

18.04.2022

Matthew Muñeses - Noli Me Tángere
Впервые в жизни довелось встретиться с творчеством филиппинского джазового музыканта. Строго говоря, Мэттью Муньесес – филиппинец только наполовину. Этот саксофонист и композитор родился и вырос в США, живет он в Чикаго, но музыка и тематика альбома Noli Me Tángere теснейшим образом связана именно с филиппинской частью его бэкграунда. Но прежде – немного о нем самом. Степени бакалавра и магистра Мэттью получал в Университете Иллинойса (2011 и 2013 год соответственно). В 2015 году он выпустил свой дебютный альбом Threshold. Муньесес – лауреат нескольких джазовых конкурсов, участник ряда фестивалей в США и на Филиппинах, активно практикующий музыкант, композитор и педагог. Noli Me Tángere – его второй альбом, который увидит свет в июне 2022 года.

В переводе Noli Me Tángere означает «Не прикасайся ко мне». Эта фраза из Евангелия стала названием романа выдающегося филиппинского писателя, ученого, художника и национального героя своей страны Хосе Рисаля (1861- 1896). Назвав так свою новую работу, Мэттью сделал ее основой одноименную сюиту, посвященную Рисалю, которую он начал сочинять еще в 2019 году. Сюита из четырех треков в форме инструментального джаза рассказывает о жизни и борьбе идеолога независимости Филиппин, расстрелянного испанскими колонизаторами – но и с проекцией в день сегодняшний, в актуальные проблемы американского общества. Объемное сочинение с богатым и разнообразным музыкальным языком выдержано в лучших традициях современного джаза. А предваряют сюиту в альбоме три композиции несколько иного характера. Тут основная черта – фольклорная основа и мелодичность, я бы назвал Alin Mang Lahi, Kundiman ni Rizal и Canto de María Clara инструментальными песнями, в которых солирует альт-саксофон Муньесеса.

Для записи альбома Мэттью пригласил коллег-чикагцев: трубача Зубина Эдалджи, игравшего и в его дебютном альбоме, басиста Кларка Соммерса, пианиста Стью Миндемана и опытнейшего ударника Дану Холла, одного из педагогов Муньесеса в годы его учебы в университете. А вот для исполнения сюиты Муньесесу понадобился еще один солирующий инструмент, и в качестве второго альт-саксофониста здесь играет очень известный пуэрториканец Мигель Зенон. Дуэт саксофонов, бесспорно, украсил сюиту (Муньесеса вы при знакомстве с альбомом будете слушать из левой колонки, а Зенона – из правой). Состав очень достойный, музыка интересна, а в первых, «внесюитных» треках еще и несколько экзотична. Рекомендую!

© & (p) 2022 Next Level / Outside In Music

7 tks / 46 mins

(Matthew Muñeses – as; Miguel Zenon – as (tks 4-7); Zubin Edalji – tp; Stu Mindeman – p; Clark Sommers – b; Dana Hall – dr;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Пуэрто-Рико, США, Филиппины
музыкальный стиль
современный джаз


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