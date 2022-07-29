Alex Massa Plays Well With Others - Adventure #3 - Miller/Hatwich/Spencer

Алекса Массу можно назвать странствующим музыкантом. Понятно, это не значит, что он бродит со своей трубой по городам и весям – времена не те. Однако, за последние десять лет, покинув свой родной город Рэпид Сити в Южной Дакоте, Масса жил в Новом Орлеане, Чикаго, Южном Техасе, канадском Виннипеге и исландском Стутварфьордуре. И каждое новое место жительство дает пищу Массе-композитору для сочинения новой музыки. Ну, а для ее исполнения нужны партнеры: не случайно Алекс издает свои проекты под названием Alex Massa Plays Well With Others. В разных местах он играет с разными партнерами, называя эти сессии «приключениями». В своем шестом релизе для ears&eyes Records он представляет третий альбом из этой серии: Adventure #3 - Miller/Hatwich/Spencer.
Записывался этот альбом в декабре 2019 года в Чикаго и партнерами Алекса стали опытные местные музыканты – гитарист Дейв Миллер, басист Антон Хэтвич и ударник Исайя Спенсер. Альбом невелик, в его программу вошло только пять композиций, и все они отражают дух тех мест, где они создавались. Стартовую Sex Hair отличает залихватский танцевальный ритм бугалу, вступительная партия ударных и эффектные партии трубы и гитары – одна из самых приятных композиций альбома, под которую трудно усидеть на месте – невольно начинаешь притоптывать под ритм этой музыки. Другое настроение у пьесы, названной хорошо знакомым нам женским именем Natasha. Сочинил ее Алекс в Виннипеге, но посвящена пьеса как видно очень приятной и важной для автора встрече, произошедшей в 2012 году, когда он работал музыкантом на круизном теплоходе. Настроение – соответствующее теме: труба (и немного электроники) от Алекса Массы может быть очень лиричной. North Prieur & Kerlerec – это дитя Нового Орлеана, перекресток этих улиц – место проживания Массы в этом волшебном и очень джазовом городе, отношение к которому он постарался передать в музыке. То же можно сказать и о двух исландских композициях программы. Norðurljós – музыкальное воплощение эмоций от северного сияния, а Stöðvarfjörður – крохотная исландская деревушка с парой сотен жителей, где здание бывшего рыбозавода превратили в многоплановый культурный центр. Конечно, Масса не мог превратиться в скандинава, но что-то от типичного северного, холодноватого джаза в его музыке появляется в этих композициях. А вообще – очень симпатичный и креативный музыкант – стоит услышать!
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5 tks / 32 mins
(Dave Miller – g; Anton Hatwich – b; Isaiah Spenser – dr, cymbals, perc; Alex Massa – tp, electronics;)
Линк предоставил Matthew Golombisky, ears&eyes Records
Леонид АУСКЕРН