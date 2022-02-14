Oscar Hernández & Alma Libre - Visión

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Oscar Hernández & Alma Libre - Visión

14.02.2022

Oscar Hernández & Alma Libre - Visión
Как мне кажется, крупнейшие на сегодняшний день имена в латинском джазе – это Артуро О’Фэррилл и герой сегодняшнего рассказа: родившийся в Нью-Йорке сын эмигрантов из Пуэрто-Рико, пианист, композитор и бэнд-лидер, четырехкратный лауреат премии Грэмми Оскар Эрнандес. Наши читатели неплохо знают Оскара в качестве руководителя первоклассного биг-бэнда Spanish Harlem Orchestra, обзоры двух альбомов которого можно найти в наших архивах. Но с 2016 года Оскар Эрнандес работает еще и с более камерным составом – квинтетом Alma Libre, представляя в нем латинский джаз, так сказать, в режиме «лайт».

Предыдущие альбомы Alma Libre выходили на лейбле Origin в 2017 году (The Art of Latin Jazz) и в 2019 году (Love The Moment). В начале текущего года Эрнандес и Alma Libre уже на собственном лейбле Оскара Ovation Records, основанном в 2020 году, выпустили третий альбом этого коллектива под названием Visión. Как и многие работы последних лет, он создавался в условиях локдауна, вызванного пандемией и, как говорит сам Оскар Эрнандес, одной из целей этого проекта было дать слушателям, переживающим трудные времена, нечто позитивное, теплое и доставляющее радость. Латинский джаз на том уровне, который представляют Эрнандес и Alma Libre, прекрасно подходит для этих целей.

Базируется этот коллектив в Лос-Анджелесе. В постоянный состав квинтета входят саксофонист и флейтист Хусто Альмарио, басист Оскар Картайя, ударник Джимми Бренли и перкуссионист Кристиан Морага. К записи Visión Эрнандес привлек еще и очень ярких гостей: это часто с ним сотрудничающий вибрафонист Джо Локк, трубач Аарон Яник и перкуссионист Луисито Кинтеро. Любопытно, что латинский джаз в этой команде играют представители разных стран Латинской Америки: Альмарио – колумбиец, Морага – чилиец, а Кинтеро родом из Венесуэлы.

В программе из десяти треков сразу отмечу два трибьюта, на мой взгляд, одни из лучших треков альбома: Doña Provi, посвященный матери Оскара Эрнандеса, донье Марии Провиденсии Бланка Эрнандес и Chick Forever, пьеса памяти выдающегося джазового пианиста Чика Кориа. Лучшей же композицией альбома я назвал бы Tributo al Son с блестящим соло Альмарио на флейте. Надо сказать, что этот музыкант стал лично для меня большим открытием: он хорош и на обоих типах саксофонов, особенно в Don’t Stop Now и Virtually Here. Локк с обычной для него безупречностью сыграл в композиции Spring, а трубач Яник удачно солировал в нескольких треках. «Горячая» и гибкая ритмика ансамбля помогла Оскару Эрнандесу поддерживать характерную для латины энергетику, а его собственная игра на фортепьяно заслуживает амой высокой оценки. Не знаю, принесет ли этот альбом Эрнандесу очередной «золотой граммофончик», но уровень этой работы вполне достоин высоких наград.

© & (p) 2022 Ovation Records

10 tks / 52 mins

(Oscar Hernández – p; Justo Almario – ts, ss, fl; Oscar Cartaya – b; Jimmy Branly – dr; Christian Moraga – perc; with Joe Locke – vibe; Aaron Janik – tp; Luisito Quintero – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Венесуэла, Колумбия, Пуэрто-Рико, США, Чили
музыкальный стиль
Латинский джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Christiane Karam Quintet - Nar

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Болгария, Ливан, Украина, Япония
  • музыкальный стиль: балканская музыка, ориентальная музыка
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного ...
подробнее
28.12.2021

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021

Deepak Pandit / Pratibha Singh Baghel - Inheritance

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Венгрия, Индия
  • музыкальный стиль: индийская музыка
Отношение к кинопродукции из Болливуда, как правило, полярное: одни обожают индийское кино, другие терпеть его не могут. А один из главных элементов болливудской продукции – это, разумеется, музыка и танцы. Музыкальный продюсер, композитор ...
подробнее
13.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com