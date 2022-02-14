Oscar Hernández & Alma Libre - Visión

Как мне кажется, крупнейшие на сегодняшний день имена в латинском джазе – это Артуро О’Фэррилл и герой сегодняшнего рассказа: родившийся в Нью-Йорке сын эмигрантов из Пуэрто-Рико, пианист, композитор и бэнд-лидер, четырехкратный лауреат премии Грэмми Оскар Эрнандес. Наши читатели неплохо знают Оскара в качестве руководителя первоклассного биг-бэнда Spanish Harlem Orchestra, обзоры двух альбомов которого можно найти в наших архивах. Но с 2016 года Оскар Эрнандес работает еще и с более камерным составом – квинтетом Alma Libre, представляя в нем латинский джаз, так сказать, в режиме «лайт».
Предыдущие альбомы Alma Libre выходили на лейбле Origin в 2017 году (The Art of Latin Jazz) и в 2019 году (Love The Moment). В начале текущего года Эрнандес и Alma Libre уже на собственном лейбле Оскара Ovation Records, основанном в 2020 году, выпустили третий альбом этого коллектива под названием Visión. Как и многие работы последних лет, он создавался в условиях локдауна, вызванного пандемией и, как говорит сам Оскар Эрнандес, одной из целей этого проекта было дать слушателям, переживающим трудные времена, нечто позитивное, теплое и доставляющее радость. Латинский джаз на том уровне, который представляют Эрнандес и Alma Libre, прекрасно подходит для этих целей.
Базируется этот коллектив в Лос-Анджелесе. В постоянный состав квинтета входят саксофонист и флейтист Хусто Альмарио, басист Оскар Картайя, ударник Джимми Бренли и перкуссионист Кристиан Морага. К записи Visión Эрнандес привлек еще и очень ярких гостей: это часто с ним сотрудничающий вибрафонист Джо Локк, трубач Аарон Яник и перкуссионист Луисито Кинтеро. Любопытно, что латинский джаз в этой команде играют представители разных стран Латинской Америки: Альмарио – колумбиец, Морага – чилиец, а Кинтеро родом из Венесуэлы.
В программе из десяти треков сразу отмечу два трибьюта, на мой взгляд, одни из лучших треков альбома: Doña Provi, посвященный матери Оскара Эрнандеса, донье Марии Провиденсии Бланка Эрнандес и Chick Forever, пьеса памяти выдающегося джазового пианиста Чика Кориа. Лучшей же композицией альбома я назвал бы Tributo al Son с блестящим соло Альмарио на флейте. Надо сказать, что этот музыкант стал лично для меня большим открытием: он хорош и на обоих типах саксофонов, особенно в Don’t Stop Now и Virtually Here. Локк с обычной для него безупречностью сыграл в композиции Spring, а трубач Яник удачно солировал в нескольких треках. «Горячая» и гибкая ритмика ансамбля помогла Оскару Эрнандесу поддерживать характерную для латины энергетику, а его собственная игра на фортепьяно заслуживает амой высокой оценки. Не знаю, принесет ли этот альбом Эрнандесу очередной «золотой граммофончик», но уровень этой работы вполне достоин высоких наград.
© & (p) 2022 Ovation Records
10 tks / 52 mins
(Oscar Hernández – p; Justo Almario – ts, ss, fl; Oscar Cartaya – b; Jimmy Branly – dr; Christian Moraga – perc; with Joe Locke – vibe; Aaron Janik – tp; Luisito Quintero – perc;)
Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions
Леонид АУСКЕРН