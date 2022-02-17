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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Anders Koppel - Mulberry Street Symphony

17.02.2022

Anders Koppel - Mulberry Street Symphony
Интереснейший и масштабный проект, релиз которого швейцарский лейбл Unit Records назначил на 18 февраля. Но прежде, чем говорить о его создателях, необходимо обратиться к фигуре его главного героя. Якоб Август Рийс (1849-1914) – датский фотограф, один из пионеров документальной фотографии и первый в истории фотограф, прменявший «вспышку». В 1870 году Рийс переехал в США и стал там знаменит, как своей серией фоторабот, отражающих жизнь «низов» американского общества в Нью-Йорке, так и активной борьбой против социального неравенства, вызвавшей в Штатах широкий общественный резонанс.

Много лет спустя другой датчанин по имени Андерс Коппель посетил в Копенгагене выставку работ Рийса, и эти фотографии произвели на него такое сильное впечатление, что дали толчок к идее воплотить эти впечатления в музыке. Андерс Коппель – известнейший в Дании композитор, автор множества произведений для театра, кино, балета, камерных, оркестровых и вокальных работ в жанре академической музыки, а в молодости – основатель вместе с братом Томасом лучшей датской рок-группы 60-х годов Savage Rose. Его сын, джазовый саксофонист Бенджамин Коппель, не раз выступал вместе с отцом. Фотографии Рийса, запечатлившие смесь отчаяния и надежды в лицах новых иммигрантов в Америке, их неприкаянность, скудный быт, всколыхнули в душе Андерса и личные воспоминания. Дважды похожая судьба коснулась и членов его семьи. Когда-то дед Коппеля, польский еврей, бежал с семьей в начале ХХ века из царской России в Данию. В середине ХХ века, в 1943 году, уже его отец с семьей бежал от нацистов из Дании в Швецию (история спасения немногочисленной датской еврейской общины хорошо известна).

Семь фотографий Рийса стали толчком для сочинения Коппелем семи пьес, составивших большое сочинение под названием Mulberry Street Symphony. Оно было исполнено симфоническим оркестром города Оденсе под управлением Мартина Йейтса и джазовым трио, которое составили сын композитора Бенджамин Коппель на альт-саксофоне и два знаменитых американских исполнителя, басист Скотт Колли и барабанщик Брайан Блэйд. Восьмая пьеса, вошедшая в двойной альбом Mulberry Street Symphony, - это концертное исполнение уже квартетом (с Андерсом Коппелем на хэммонд-органе) пьесы Бенджамина Puerto Rican Rumble (очень зажигательный джаз!). А вот предыдущие семь пьес – на редкость органичный синтез академической музыки и джаза, где исполнение симфоническим оркестром нотированной и сочиненной заранее музыки Коппеля-старшего сочетается с импровизационной игрой джазового трио. Осчобенно ответственная роль досталась Бенджамину Коппелю, постоянному солисту в этом проекте. Этот уже знакомый нашим читателям музыкант (две его работы обозревались в 2020 году на сайте), как мне кажется, превзошел себя, исполняя музыку отца. Но и музыка хороша! Щемяще трогательна Minding The Baby, грустная Blind Man, многослойная и динамичная «гангстерская» Bandit’s Roost, наконец, лучшая, на мой вкус, проникнутая духом блюза композиция The Last Mulberry (соответствующая фотография Рийса изображает сохнущее среди городских каменных джунглей тутовое дерево) – это, как мне кажется, то, о чем мечтал Гюнтер Шуллер, развивая свою теорию «третьего течения», синтезирующего джаз и академическую музыку. Работы такого рода появляются время от времени, пользуются большим или меньшим успехом. Mulberry Street Symphony – один из лучших образцов.

© & (p) 2022 Unit Records

2 CD

1st: 4 tks / 45 mins

2nd: 4 tks / 48 mins

(Anders Koppel – comp, Hammond org (tk 8); Benjamin Koppel – as; Scott Colley – b; Brian Blade – dr; Odense Symphony Orchestra, Martin Yates – cond;)

Линк предоставлен hubtone PR

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, США
музыкальный стиль
академическая музыка, третье течение


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