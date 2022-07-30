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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Roger Lewis - Allright!

Roger Lewis - Allright!

30.07.2022

Roger Lewis - Allright!

В этом альбоме вас ждет встреча с настоящим новоорлеанским джазом – не по стилистике, а по месту действия. Джаз этого уникального для США города всегда особый, он отличается от джаза Нью-Йорка, Чикаго или Западного побережья. В Новом Орлеане свои традиции, которые живут и передаются от поколения к поколению. И, возможно, Роджер Льюис – один из лучших хранителей этих традиций. В 1977 году, сорок пять лет назад, он был одним из основателей знаменитого ансамбля Dirty Dozen Brass Band, позже играл в Treme Brass Band, Delfeayo Marsalis’ Uptown Jazz Orchestra и других коллективах, но всегда – в Новом Орлеане. Сегодня этому замечательному саксофонисту уже 80 лет, и он дебютирует со своим авторским альбомом. Дебют в 80 лет? Да, в Новом Орлеане может случиться что угодно!

Роджер Льюис играет здесь на всех четырех основных типах саксофонов, которые бытуют сегодня в джазе. Ударник Херлин Райли и сузафонист Кирк Джозеф, его основные партнеры в этом проекте, каждый из которых возглавляет собственные коллективы, принадлежат к более молодому поколению. Другие участники записи, включая Дона Пола, продюсера альбома, еще моложе: все они как бы олицетворяют преемственность поколений в новоорлеанском джазе. Интересная особенность программы: три композиции звучат здесь в двух вариантах – чисто инструментальном и вместе со стихами, которые декламирует Дон Пол (в одном треке к нему присоединяется также Эрика Фоллс).

А начинается она с композиции Bobee (What A Spirit Walks That Way), которую Роджер Льюис посвятил своему покойному сыну. Печаль и память он парадоксально передал в весьма острых карибских ритмах и эффектной перекличке саксофонов и сузафона. Удивительная композиция! Есть в альбоме и еще один трибьют, на сей раз почти фри-джазовый: Maybe You See Horses посвящена новоорлеанскому музыканту Кидду Джордану, с которым Льюис много играл в прошлом. А в целом, несмотря на минорное настроение ряда пьес, несмотря на почтенный возраст, Роджер Льюис сохраняет оптимизм – не зря же он назвал свой альбом Alright! - именно так, с восклицательным знаком. Можно только пожелать многим поддерживать такую же душевную стойкость и бодрость духа, как этот музыкант из Нового Орлеана.

© & (p) 2022 Irrestible / Revolutionary Records

9 tks / 58 mins

(Roger Lewis – as, bars, ss, ts; Herlin Riley – dr; Kirk Joseph – sousaphone; Don Paul – voc (tks 4,7,8); Erica Falls – voc (tk 8); Michael Torregano Jr – keyb (tks 5,8,9); Mario Abney – tp (tks 5,8,9);)

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Леонид АУСКЕРН





стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
современный джаз


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