Carole Nelson Trio - Night Vision

Давным-давно (в 1986 году) уроженка Лондона, пианистка и композитор Кэрол Нельсон перебралась в Ирландию и превратилась с тех пор в весьма заметную фигуру на местной джазовой сцене. Свое трио с участием басиста Кормака О’Брайена и ударника Доминика Маллена Кэрол организовала в 2015 году и дебютировала в этом составе на дублинском фестивале фортепьянных трио. Есть у нее и еще один любимый и более ранний проект: дуэт Zrazy с вокалисткой Марией Уолш, существующий с 1991 года, но сегодня в центре нашего внимания остается трио Кэрол Нельсон.
Первый свой альбом One Day In Winter коллектив записал вскоре после концертного дебюта, второй, Arboreal, очень тепло принятый критикой, появился в 2020 году. Night Vision – третий альбом трио Кэрол Нельсон, и его обложка в темно-синих тонах удачно соответствует названию проекта. Сквозная тема альбома – жизнь существ, большая часть активности которых проходит во тьме. Тьма, ночь, время, когда обостряются все чувства даже у светолюбивых. С этой точки зрения, вспоминая термин из академической музыки, альбом можно назвать коллекцией джазовых ноктюрнов. Все они, все десять треков – плод совместного творчества Кэрол и ее партнеров. И каждый из них достоин внимания.
Кэрол предпочитает спокойное, сдержанное развитие темы. Ее игра на фортепьяно экономна, тут нет ни одного лишнего или случайного, неоправданного логикой развития композиции, звука. Очень заметную поддержку оказывает лидеру Кормак О’Брайен, чья игра мне очень понравилась. Реплики его контрабаса всегда точны и уместны, как впрочем, и ритмические кружева ударных Маллена на втором плане. Отмечу особо такие пьесы, как Chrysalis
, Deeper Still
с нарастающим драматизмом ближе к финалу композиции и лиричную And Still the Birds Sing
. Но и в целом Night Vision – ровная и сильная работа, достойная самых добрых слов. Это очень европейский джаз, у которого мало общего с афроамериканской традицией. Можно соглашаться или не соглашаться с мнением Кормака Ларкина из Irish Times, сравнившего трио Кэрол Нильсон с такими аналогичными составами, как норвежское трио Торда Густавсена и польское трио Марцина Василевского, но сам выбор именно европейских аналогов симптоматичен. Список достижений и наград за всю карьеру Кэрол Нельсон выглядит весьма внушительно. Не удивлюсь, если он пополнится после выпуска Night Vision.
© & (p) 2022 Blackstairs Records
10 tks / 50 mins
(Carole Nelson – p; Cormac O'Brien – b; Dominic Mullan – dr;)
Линк предоставил Dominic Reilly
Леонид АУСКЕРН