Carole Nelson Trio - Night Vision

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Carole Nelson Trio - Night Vision

Carole Nelson Trio - Night Vision

07.06.2022

Carole Nelson Trio - Night Vision
Давным-давно (в 1986 году) уроженка Лондона, пианистка и композитор Кэрол Нельсон перебралась в Ирландию и превратилась с тех пор в весьма заметную фигуру на местной джазовой сцене. Свое трио с участием басиста Кормака О’Брайена и ударника Доминика Маллена Кэрол организовала в 2015 году и дебютировала в этом составе на дублинском фестивале фортепьянных трио. Есть у нее и еще один любимый и более ранний проект: дуэт Zrazy с вокалисткой Марией Уолш, существующий с 1991 года, но сегодня в центре нашего внимания остается трио Кэрол Нельсон.

Первый свой альбом One Day In Winter коллектив записал вскоре после концертного дебюта, второй, Arboreal, очень тепло принятый критикой, появился в 2020 году. Night Vision – третий альбом трио Кэрол Нельсон, и его обложка в темно-синих тонах удачно соответствует названию проекта. Сквозная тема альбома – жизнь существ, большая часть активности которых проходит во тьме. Тьма, ночь, время, когда обостряются все чувства даже у светолюбивых. С этой точки зрения, вспоминая термин из академической музыки, альбом можно назвать коллекцией джазовых ноктюрнов. Все они, все десять треков – плод совместного творчества Кэрол и ее партнеров. И каждый из них достоин внимания.

Кэрол предпочитает спокойное, сдержанное развитие темы. Ее игра на фортепьяно экономна, тут нет ни одного лишнего или случайного, неоправданного логикой развития композиции, звука. Очень заметную поддержку оказывает лидеру Кормак О’Брайен, чья игра мне очень понравилась. Реплики его контрабаса всегда точны и уместны, как впрочем, и ритмические кружева ударных Маллена на втором плане. Отмечу особо такие пьесы, как Chrysalis, Deeper Still с нарастающим драматизмом ближе к финалу композиции и лиричную And Still the Birds Sing. Но и в целом Night Vision – ровная и сильная работа, достойная самых добрых слов. Это очень европейский джаз, у которого мало общего с афроамериканской традицией. Можно соглашаться или не соглашаться с мнением Кормака Ларкина из Irish Times, сравнившего трио Кэрол Нильсон с такими аналогичными составами, как норвежское трио Торда Густавсена и польское трио Марцина Василевского, но сам выбор именно европейских аналогов симптоматичен. Список достижений и наград за всю карьеру Кэрол Нельсон выглядит весьма внушительно. Не удивлюсь, если он пополнится после выпуска Night Vision.

© & (p) 2022 Blackstairs Records

10 tks / 50 mins

(Carole Nelson – p; Cormac O'Brien – b; Dominic Mullan – dr;)

Линк предоставил Dominic Reilly

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Ирландия
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Dan Bruce’s :beta collective - Time To Mind the Mystics

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Дэн Брюс, гитарист, композитор и педагог, хорошо известен на Среднем Западе США. Долгое время он жил и работал в Чикаго, входил в объединение The Chicago Composers Collective. Позже он перебрался в соседний штат Огайо и сейчас преподает в ...
подробнее
26.03.2022

Daniel Carter and The Telepathic Band - Telepatica

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Италия, США
  • музыкальный стиль: авангард
Пресс-релиз от лейбла 577 Records не зря называет The Telepathic Band хоум-бэндом независимой компании звукозаписи из нью-йоркского Бруклина, работающей преимущественно в сфере авангарда и импровизационной музыки. Имена участников этого ...
подробнее
20.05.2022

Dave Stryker - As We Are

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Наверное, никто не будет отрицать, что почти сорокалетняя карьера американского джазового гитариста Дэйва Страйкера последнее десятилетие все время идет в гору. Музыкант записал за это время целый ряд очень успешных альбомов. Но свой 34-й ...
подробнее
28.11.2021
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com