Yaron Gershovsky - Transitions

Пианиста, композитора и аранжировщика Ярона Гершовски можно с полным основанием считать «дуайеном» израильской джазовой диаспоры в Штатах. Как водится, успешно начав джазовую карьеру на родине, он затем отправился учиться в Беркли, блестяще закончил это учебное заведение и продолжил работать уже в США – путь обычный для многих, только в случае с Гершовски все это происходило еще в 70-х годах прошлого века. Ярон выстроил в Америке блистательную карьеру. Начинал он с концертного тура с Фароа Сандерсом и записи альбома с Уэйном Шортером, а с 1979 года и по сей день является музыкальным директором и, заодно, пианистом и клавишником великой вокальной группы Manhattan Transfer. В качестве музыкального директора он ставил такие знаменитые на Бродвее мюзиклы, как «Призрак в опере» и «Отверженные», делало вокальные аранжировки для получившего премию Тони мюзикла «Город ангелов». Кроме того, Гершовски выступал и (или) записывался с такими людьми, как Д-р Лонни Смит, Рэй Браун, Тутс Тилеманс, Дон Себески, с оркестром Каунта Бэйзи и группой Take 6.
Конечно же, выпускал Ярон и собственные альбомы, возможно, не так много, что не удивительно при столь интенсивной занятости. Тем не менее, они неизменно привлекали внимание публики. Не сомневаюсь, что с повышенным интересом будет встречен и его новый проект Transitions, который увидит свет в январе 2022 года. Его программу опытный мастер составлял, как настоящий подарочный букет. В основу легли «цветы», выращенные на собственной «клумбе»: семь композиций, которые Ярон написал сам (среди них и титульная Transitions). Их он дополнил бразильской классикой (So Danço Samba Жобима и де Мораеша), а также классикой джаза и поп-музыки: I Got Plenty O’ Nuttin’ братьев Гершвинов и Дюбоза Хейварда, Scarborough Fair Саймона и Гарфанкела и так далее.
Композиции записывались в разных форматах. Традиционную мелодию The Lonely Tree Гершовски исполнил соло, свою Show Me the Way играл квартет с Алексом Сипягиным на трубе, но чаще всего Ярон предпочитал вариант классического фортепьянного трио, в котором больше других на басу работал еще один русский американец Борис Козлов. Три трека записаны с участием вокалистки Обри Джонсон, которая прекрасно проявила себя в очень разноплановых вещах: традиционном джазе I Got Plenty O’ Nuttin’, латине So Danço Samba и лиричной песне с интонациями фолка Scarborough Fair. О качестве аранжировок Гершрвски говорить вроде даже и неудобно: все сделано на высшем уровне, ну, а свое высокое мастерство Ярон демонстрирует в каждом треке. Результат – отличный альбом профессионала высочайшего уровня.
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