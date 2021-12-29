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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Christiane Karam Quintet - Nar

29.12.2021

Christiane Karam Quintet - Nar
Певица ливанско-армянского происхождения Кристиана Карам родилась и выросла в Бейруте, но с 1998 года живет в США: сначала в Бостоне, а затем в Нью-Йорке. Сегодня она преподает в Беркли, является основателем ежегодного Ближневосточного фестиваля в стенах этого знаменитого колледжа, разъезжает по всему миру со своими мастер-классами «Голоса» и ассистирует в аналогичных мероприятиях Бобби МакФеррину. И, конечно, поет сама. На счету Кристианы сегодня три альбома. Ее дискография пополнится в январе будущего года новой работой, первой за последние девять лет. Этот проект она назвала Nar («Огонь» по-арабски).

Творчество Кристианы Карам во многом уникально. Ей в равной степени близки музыка Ближнего Востока и Балкан, джаз и академическая традиция. Карам руководит ансамблем ZiZALA (джаз плюс Балканы плюс Левант) и чисто фольклорным вокальным ансамблем Pletenitsa Balkan Choir. Многогранность Кристианы проявилась и в новом проекте. Квинтет, с которым создавался альбом Nar, столь же интернационален, как и его музыка. Вместе с Кристианой над альбомом работали украинский пианист Вадим Неселовский, когда-то самый юный студент Одесской консерватории, талантливый виолончелист Назим Альатраш, палестинский араб, болгарский басист Петер Славов и японский перкуссионист, лауреат Грэмми Кейта Огава. Сама Кристиана здесь играет на двух ориентальных ударных инструментах, но, прежде всего, поет – на пяти языках! Ее голос звучит здесь на арабском, французском, английском, болгарском и армянском.

Столь же пестра и программа альбома. Кристиана поет здесь традиционные фольклорные армянские, болгарские и венгерские песни, пару бразильских номеров (включая Btiji Aala Bali Жобима), исполняект две небольшие дуэтные интерлюдии – одну с Огавой, декламируя собственные стихи, другую с Неселовским. Но стержень альбома – ее собственные композиции. Это и титульная Nar, и многослойная, как пирог Voyage, и задорная Farandole, и, прежде всего, самая большая и программная композиция, 12-минутный Beirut, посвященная страшной трагедии, постигшей родной город Кристианы в 2020 году: взрыв хранившихся в порту удобрений, разнесший пол-города и вызвавший множество жертв. Сильная вещь – и сильный альбом!



© & (p) 2022

13 tks / 69 mins

(Christiane Karam – voc, tupan, bendir; Vadim Neselovskyi – p; Naseem Alatrash – cello; Peter Slavov – b; Keita Ogawa – perc;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Болгария, Ливан, Украина, Япония
музыкальный стиль
балканская музыка, ориентальная музыка


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28.12.2021
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