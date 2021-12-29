Christiane Karam Quintet - Nar

С джазовым пианистом из Нью-Йорка Биллом О’Конеллом (р.1953) мы встречались последний раз в 2015 году, на его дуэтном с саксофонистом и флейтистом Стивом Слеглом альбоме Power Of Two. Тот диск был записан на лейбле Panorama Records, а ...