Alex Bird & Ewen Farncombe - Songwriter

По воле случая за фонографической карьерой канадского вокалиста Алекса Берда наш сайт следит с самого ее начала, то есть с дебютного альбома группы Alex Bird and The Jazz Mavericks под названием Whisky Kisses (2020). Потом был альбом You Are The Light And The Way (2021), как оказалось впоследствии, номинированный на высшую канадскую фонографическую премию Джюно в категории «Лучший альбом вокального джаза». Алекс создавал его благодаря гранту канадского Совета по делам искусств, который получают, как вы понимаете, далеко не все, только лучшие. Обе эти работы полностью состоят из авторских песен Берда и обе по стилистике близки к старому доброму свинговому джазу.
Каждый выбирает близкие ему ориентиры. Ряд современных джазовых вокалистов-мужчин идет по стопам Синатры, Беннетта, Торме. В общем, по этому пути идет и Алекс Берд. Но, в отличие от многих и многих, исполняющих в разной степени самостоятельныt версии хитов из репертуара этих звезд или стандарты из Great American Songbook, Берд поет исключительно песни собственного сочинения, которые, кто знает, возможно составят в будущем славу Great Canadian Songbook! И еще – он не любит повторяться, стремится искать новые формы самовыражения. Поэтому после двух альбомов с группой The Jazz Mavericks, третий альбом Songwriter (вновь при поддержке канадского Совета по делам искусств) Алекс записывает в ином, более камерном формате – дуэтом.
На обложке альбома – два имени: Алекс Берд и Ивен Фарнкомб. Пианист Ивен участвовал и в записи предыдущих альбомов и является постоянным партнером Алекса по сочинению песен. В Songwriter Берд написал все тексты песен, а вот музыка – плод их совместного сотрудничества с Фарнкомбом. Итак, только голос и фортепьяно. Создатели альбома держали в памяти дуэты Тони Беннетта с Биллом Эвансом второй половины 70-х годов, и попытались создать нечто аналогичное, но уже с опытом второго десятилетия нового века. Что у них получилось – судить слушателям. Если сама композиция Songwriter (ее авторы приберегли на финал альбома) – живая и энергичная, то в остальной части альбома вы найдете немало медленных чувственных баллад (This Song is Ours, The Soul I Left Behind, Raindrops (Falling Down) (с натуральными звуками капель в финале), What's Inside), а также более темповых песен вроде I've Seen the Sun или Nighttime Grooves. Несколько особняком стоит If You're Not Laughin' (You're Cryin'). Как и в предыдущем альбоме, Берд и Фарнкомб нашли место и для одного, весьма качественного образчика блюза. Голос Алекса Берда все также бархатен по звучанию и разнообразен в интонациях, а фортепьяно Ивена точно и деликатно поддерживает солиста. Впрочем, могу отметить по крайней мере один случай, когда оно выходит на первый план: весьма емкое соло в Symphony of Love. В целом альбом, на мой вкус, выглядит весьма достойно. Джюно где-то рядом…
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