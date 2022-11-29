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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Enrico Rava / Fred Hersch - The Song Is You

Enrico Rava / Fred Hersch - The Song Is You

29.11.2022

Enrico Rava / Fred Hersch - The Song Is You

Начнем с обложки. Впечатляет! ЕСМ-овский минимализм в оформлении почти достиг апогея. Три неровные, словно процарапанные, линии на белом фоне – словно японский сад камней: глядя на них можно медитировать вплоть до погружения в транс. Но лучше все же послушать музыку, спрятанную под этой обложкой, она, музыка, того стоит. Каждый из участников этого дуэта – Мастер. Другой вопрос, что сочетание этих двух имен незамедлительно интригует: уж очень разные люди Энрико Рава и Фред Херш.

83-х летний итальянский трубач – один из самых известных и уважаемых европейских джазовых музыкантов, в первую очередь - авангардистов. Он много работал со Стивом Лэйси, играл с Сесилом Тейлором, Карлой Блей, но в то же время в списке его партнеров можно найти имена не менее известные, но существенно менее радикальные – Джо Ловано, Гил Эванс, Ли Конитц. Первые собственные альбомы Равы начала 70-х, например, Katcharpari (1973) весьма симпатично сочетают авангардные мотивы с модным тогда джаз-роком, есть у него и проекты, созданные под влиянием совсем уж ранних джазовых титанов – Армстронга, Бейдербека. А с ЕСМ Энрико не прекращает сотрудничества с 1975 года, со знаменитого альбома The Pilgrim And The Stars, так что с Айхером они друзья давние. 67-летний американский пианист Фред Херш, напротив, впервые записывается на ЕСМ. Но это не мешает его реноме одного из лучших в современном джазе пианистов и композиторов. В особых симпатиях к авангарду замечен он не был, тяготеет больше к рафинированному современному джазу, порой смыкающемуся с академической камерной музыкой. Свой первый альбом в качестве лидера Фред издал в 1984 году. Остается добавить, что у обоих участников проекта не счесть самых престижных в мире джаза наград.

На чем же сошлись эти музыканты в любимой шефом ЕСМ и продюсером данного проекта Манфредом Айхером Auditorio Stelio Molo RSI в швейцарском Лугано в ноябре 2021 года? Что касается Фреда Херша, то он в принципе любит дуэты и часто их играет. Стоит привести длинную, но многое объясняющую цитату из его высказываний об этом формате: «Дуэт дает мне возможность использовать всю клавиатуру для выполнения нескольких задач одновременно. Это также позволяет мне оркестровывать музыку вместо того, чтобы просто играть блок-аккорды левой рукой. (..) Я предаюсь своей любви к спонтанному контрапункту – двум или более самостоятельным мелодическим линиям, развивающимся одновременно. Я могу мгновенно переходить от рычащего громкого звучания к пианиссимо. Дуэт - это сотрудничество, но также интимность. Вы должны быть совместимы, но в то же время достаточно отличаться друг от друга, чтобы каждый музыкант мог предложить что-то уникальное». Что касается Энрико Равы, то за свои более полувека в джазе он, понятно, играл дуэты не раз. Любопытно, что на встрече с Хершем в Лугано он отказался от классической трубы и предпочел флюгельгорн с его более мягким звучанием. Чуть менее академического часа звучит этот дуэт. Общую почву для импровизации музыканты решили искать в классике джаза. Открыв программу спокойным, чуть грустным исполнением Retrato em Banco e Preto, одной из любимых и популярных пьес Антонио Жобима, Энрико и Фред превратили в близкий к авангарду фейерверк классические стандарты эры свинга I'm Getting Sentimental Over You и The Song Is You (оба были написаны ровно 90 лет назад – в 1932 году). Напротив, совместную четырехминутную импровизацию, так и названную Improvisation, фортепьяно и флюгельгорн провели на редкость сдержанно, а флюгельгорн Равы, часто улетавший в верха, выглядел на редкость лирично. Музыканты обменялись любезностями, исполнив по одной собственной композиции. Свою пьесу Child's Song Херш начал в излюбленной им спокойной, даже философичной манере, но во второй части композиции Рава резкими пассажами и ярким соло показал, что в дуэте с ним эта вещь может выглядеть и совсем иначе. А вот коротенькую, двухминутную пьесу Равы The Trial музыканты сыграли так гармонично, создали такой маленький шедевр, что я назвал бы его вершиной альбома. А под занавес дуэт исполнил две пьесы Телониуса Монка: чуть менее известную Misterioso и супер-хит на все времена Round Midnight. По словам Достоевского вся русская литература вышла из гоголевской «Шинели». Фред Херш и Энрико Рава, исполнив эти пьесы с большим уважением, если не сказать почтением к оригиналу, продемонстрировали, что весь современный джаз, включая, пусть частично, и авангард, вышел из бопа. Так что традиция разных лет оказалась именно той прочной почвой, на которой построили очень содержательный диалог эти два больших музыканта.

© & (p) 2022 ECM Records

8 tks / 43 mins

(Enrico Rava – flg; Fred Hersch – p;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/enrico-rava-fred-hersch-the-song-is-you/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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