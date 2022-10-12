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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Nichunimu - Un Cacho de Metal, Un Resto de Vaivén

Nichunimu - Un Cacho de Metal, Un Resto de Vaivén

12.10.2022

Nichunimu - Un Cacho de Metal, Un Resto de Vaivén

Из разных стран приходят к нам релизы. География достаточно широка. Понятно, большую часть составляют работы, сделанные на родине джаза – в США. Если говорить о Южной Америке, то шире всего представлены у нас две самые крупные страны этого региона: Бразилия и Аргентина. И весьма редко фигурирует в наших обзорах чилийский джаз. В этой связи было особенно интересно послушать альбом авангардного джаза Un Cacho de Metal, Un Resto de Vaivén, записанный чилийским трио Nichunimu и издаваемый известным бруклинским лейблом 577 Records в ноябре 2022 года.

Информации по этому коллективу в Сети до обидного мало. Можно только сказать, что его организатором является трубач Бенхамин Вергара (р.1982). Родился он в Сантьяго, но сейчас живет и работает в городе Вальдивия. Творческие интересы Вергары лежат в области экспериментальной и импровизационной музыки, он также преподает в расположенном в Вальдивии Южном университете Чили. С 2014 года Вергара руководит международным фестивалем экспериментальной музыки Relincha в Вальдивии. Этот же год является датой отсчета существования трио Nichunimu, в которое вместе с Вергарой входят электронщик Николас Карраско и перкуссионист Матиас Мардонес. В 2019 году, сразу по окончании очередного фестиваля Relincha, в одной из студий Вальдивии и был записан альбом Un Cacho de Metal, Un Resto de Vaivén.

В альбом вошло семь композиций, и я не могу сказать, в какой степени это чистая импровизация, а в какой – заранее сочиненная музыка. В качестве авторов указывается трио Nichunimu. Стартовый трек Cachos показался мне наиболее радикальным. Здесь фри-джаз очень бурно встречается с нойзом. Фри-джазовую стихию олицетворяет линия трубы, на удивление довольно лиричная, а нойз обеспечивают синтезатор и ударные. В короткой композиции Observando Mi Tumba Вергара играет длинными пассажами на фоне энергичной работы Мардонеса за ударными. Драйв и остинатные фразы царят в Entrechócanse, а в пьесе La Calma Manda ритм приобретает регулярный характер, а Вергара, на мой вкус, особенно хорош именно в этой композиции. Как видно из инструментария музыкантов, трио – электро-акустическое, но мне показалось, что акустика в этом альбоме выглядела поэффектнее. В любом случае, знакомство с авангардным джазом из Чили было очень любопытным.

© & (p) 2022 577 Records

7 tks / 38 mins

(Benjamin Vergara – tp; Nicolás Carrasco – synth, radio; Matías Mardones – perc;)

Линк предоставлен Polly Barnes, 577 Records

Леонид АУСКЕРН

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стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Чили
музыкальный стиль
авангард


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