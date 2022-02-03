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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Dusan Jevtovic No Answer Project - Live In Barcelona

03.02.2022

Dusan Jevtovic No Answer Project - Live In Barcelona
Впервые проект Душана Евтовича No Answer заявил о себе одноименным альбомом в 2017 году. Все три участника проекта входят в круг музыкантов MoonJune Records и чаще или реже записывались на этом лейбле. Именно благодаря шефу нью-йоркского лейбла Леонардо Павковичу они познакомились друг с другом, что и привело к созданию трио, в котором уже много лет живущий в Барселоне сербский гитарист Душан Евтович объединился с клавишником из Белграда Василом Хаджимановым и израильским ударником Асафом Сиркисом. Все эти имена знакомы нашим читателям, альбомы этих музыкантов не раз освещал наш сайт.

Выпущенный Павковичем No Answer (об этом альбоме можно почитать на нашем сайте) был полностью в русле издательской политики лейбла, доставил немало радости поклонникам эффектного сочетания фьюжн и прог-рока, а главное – придал в этом сочетании новое качество мастерству каждого из участников трио. Как часто бывает, сумма оказалась больше и масштабнее, чем простое сложение достоинств Душана, Васила и Асафа. Видимо, это почувствовали и сами музыканты, потому что проект получил продолжение.

В 2019 году трио записало в Барселоне студийный концерт, который в начале 2022 года Душан Евтович превратил в исключительно сетевой альбом Live In Barcelona. Тем, кому понравился No Answer, наверняка будет интересно послушать четыре трека из той программы в концертной версии: речь идет о композициях Al Aire – Soko Bira, No Answer,Yo Sin Mi и El Oro. Кроме того, в альбом вошли и три новые, ранее еще никогда не издававшиеся композиции Евтовича: Blues For A, Op-Sa и Nine. Новый альбом продолжает и развивает, судя по новым пьесам, традиции предшественника. Неистовый и мощный Евтович Al Aire – Soko Bira вдруг становится нежным и чутким лириком в Yo Sin Mi, виртуоз клавишных Хаджиманов выдает потрясающие партии в Blues For A и No Answer и постояяно ведет захватывающий диалог с Евтовичем, а многоопытный и многомудрый Сиркис прекрасно справляется с ролью модератора в «споре» своих двух партнеров и уверенно прокладывает ритмическую основу для их гармонико-мелодических изысков. Энергетика и красота, виртуозность и креативность, чувство и мысль – все есть в музыке трио, в рамках избранной Душаном и его друзьями концепции, и если вам она близка, то Live In Barcelona вас не разочарует.

© & (p) 2022 Dusan Jevtovic

7 tks / 49 mins

(Dusan Jevtovic – g; Vasil Hadzimanov – keyb; Asaf Sirkis – dr;)

Линк предоставил Dusan Jevtovic

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Израиль, Испания, Сербия
музыкальный стиль
прог-рок, фьюжн


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