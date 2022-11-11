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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » John Paul McGee - Gospejazzical Volume 1

John Paul McGee - Gospejazzical Volume 1

11.11.2022

John Paul McGee - Gospejazzical Volume 1

В принципе, название альбома много говорит о его содержании само по себе: да, здесь есть и госпел, и джаз, и классика, все, что любит создатель этой работы Джон Пол МакДжи. Имя это, скорее всего, не слишком знакомо нашим читателям, поэтому для начала поговорим о нем самом.

Джон Пол – из вундеркиндов. Уже в 4 года мальчик, которого никто не учил музыке, начал на слух достаточно точно воспроизводить на фортепьяно популярные мелодии. Естественно, его маме не оставалось ничего другого, как отдать сына учиться музыке уже всерьез. Повзрослевший Джон Пол МакДжи в основном исполнял музыку госпел, работал с такими артистами, как Патти Лабель, Иоланта Адамс, The Clark Sisters. Большой успех пришел к нему в 2014 году с альбомом A Christmas With John Paul, вошедшим в «горячую десятку» госпел чарта журнала Billboard. В 2016 году МакДжи дебютировал в Голливуде в качестве пианиста обслуживая одну театральную постановку.

Альбом Gospejazzical Volume 1 Джон Пол записывал в формате инструментального трио с участием басиста Джоэла Пауэлла и ударника Тайсона Джексона. Кроме того, в двух треках участвовал также саксофонист, а примерно треть программы – вокальные номера, к исполнению которых Джон Пол привлек целую группу певцов, а в композиции Барри Харриса Sometimes Today Seems Like Yesterday можно услышать и его собственный и весьма неплохой баритон. Вообще же программа альбома довольно обширна – целых 17 треков. Тут и классические стандарты, и не очень известные пьесы, и собственное сочинение МакДжи Manifest. В первой части альбома запомнилась интерпретация знаменитого гимна Amazing Grace, но больше персональных фаворитов я услышал в части второй. Тут хороша джазовая композиция When We All Get To Heaven, спиричуэл A City Called Heaven, весьма вдохновенно спетый Амбер Баллок, и еще один образчик духовной музыки - The Lord Will Make A Way A Somehow. Ну, а что касается МакДжи – пианиста и лидера трио, то он показал себя настоящим «троеборцем», уверенно чувствуя себя и в джазе, и в классике, и, конечно же, в госпел.

©& (p) 2022 Jazz Urbane Records

17 tks / 78 mins

(John Paul McGee - p, voc (tk 8); Joel Powell – b; Tyson Jackson – dr; with Michael Walton - sax (tks 3, 17); Wendi Henderson-Wyatt (tk 5), Amber Bullock (tks 11,12), Zebulon Ellis (tk 15), Kenneth Lowe (tk 16) – voc;)

Линк предоставлен Jazz Promo Services

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
мэйнстрим, госпел


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