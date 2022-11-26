Hevreh Ensemble - Meserole Street

Знакомство с этим альбомом и с этим коллективом стоит начать с небольшого историко-лингвистического экскурса. Слово «хевра» на языке иврит означает круг друзей, единомышленников, людей, объединенных одной целью. Без изменений попало оно и в идиш, а из него – в русский сленг через криминальный жаргон: дело в том, что воры или мошенники в одной банде тоже называли себя «хеврой». Разумеется, в случае с ансамблем Hevreh Ensemble мы имеем дело с его ивритским значением. Четверых музыкантов из нью-йоркского Бруклина, организовавших в начале этого века Hevreh Ensemble объединяют еврейское происхождение, классическое музыкальное образование (Джульярд, Manhattan Schools of Music, консерватория в Иерусалиме), общие творческие интересы и многолетняя личная дружба – словом, настоящая хевра!
Пора переходить к стилистике музыки Hevreh Ensemble. Для этого давайте посмотрим на инструментарий квартета. Джудит Данскер играет на гобое и английском рожке, Лори Фридман – на кларнете, главный композитор группы Фред Адлер оперирует бас-кларнетом, а Адам Моррисон – пианист. Вроде бы характерный состав академического камерного квартета, но это еще не все. Все трое духовиков играют еще на традиционных индейских флейтах, а Лори в Meserole Street кроме того играет на традиционном еврейском роге шофар. В этом конкретном альбоме вместе с квартетом в отдельных треках работают и гости: в двух композициях участвует индийский таблист Нарен Будхакар, а кроме него – перкуссионисты и басистка Дженифер Винсент. С индейскими флейтами история особая. Их для музыкантов Hevreh Ensemble изготавливают давние приятели Адлера – музыканты Хоук Литтлджон и Дэниэл Бигей, индейцы-чероки по происхождению.
Думаю, даже это простое перечисление дает какое-то представление о музыке Hevreh Ensemble. Да. Это очень симпатичное и сложное переплетение академической традиции, на которой воспитаны участники квартета, с самой разнообразной этникой и при непременном импровизационном взаимодействии, идущем от джаза. Альбом Meserole Street демонстрирует это наглядно. Все одиннадцать композиций его программы сочинил Фред Адлер. Уже в стартовой пьесе Perihelion обращаешь внимание на сложную структуру композиции, ее полиритмический характер, а звучание индейских флейт придает музыке особый колорит, равно, как табла в The Prentice Farm и Freedom Day вносит уже совсем иной оттенок. Впрочем, для Freedom Day наиболее характерны клезмерские мотивы, это наиболее «еврейская» пьеса альбома. Есть у Адлера в этой программе и вещи, навеянные темой ковидных ограничений в дни пандемии, например, финальная Alone. Музыкальный «рецепт», предложенный Hevreh Ensemble, весьма привлекателен. Это живая, очень контактная по отношению к слушателю музыка. Неудивительно в этой связи, что квартет очень тепло принимали в Германии, Австрии, Польше, Чехии. За неимением возможности услышать «Хевру» вживую, рекомендую любителям камерной музыки такого типа послушать его новейшую, только в ноябре увидевшую свет, работу - Meserole Street.
(Judith Dansker - oboe, English horn, Native American fl; Laurie Friedman - cl, Native American fl, shofar; Jeff Adler - bass cl, Native American fl, drone fl; Adam Morrison – p; with Jennifer Vincent – b (tks 1,2,5.8); Shane Shanahan (tks 1,2,5.8), Ralph Farris (tk 4) - perc; Naren Budhakar – tabla (tks 3,4); )
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