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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Duduka Da Fonseca & Quarteto Universal - Yes!!!

Duduka Da Fonseca & Quarteto Universal - Yes!!!

27.08.2022

Duduka Da Fonseca & Quarteto Universal - Yes!!!

Самый цвет бразильской джазовой диаспоры Нью-Йорка собрался в этом проекте. И не удивительно, что организатором его стал, пожалуй, самый именитый: четырехкратный номинант премии Грэмми Дудука Да Фонсека. В возрасте 24 лет ударник Эдуарду Морейра Да Фонсека в 1975 году покинул родной Рио и перебрался в Нью-Йорк. С тех пор он переиграл практически со всеми американскими джазовыми знаменитостями, а в разнообразных собственных проектах неустанно продвигал соединение бразильской музыки с джазом. Ансамбль Quarteto Universal родился совсем недавно, в 2021 году, когда после концертов в Центральном Парке Нью-Йорка к Дудуке обратились басист Джили Лопеш и гитарист Винисиуш Гомеш с предложением совместной работы. Дудука Да Фонсека пригласил также в новый коллектив старого партнера по многим проектам, пианиста Хелио Алвеша, и таким составом они записали свой первый альбом с жизнеутверждающим названием Yes!!! (именно так, с тремя восклицательными знаками).

В альбом из десяти треков вошло по одной авторской композиции участников Quarteto Universal и шесть произведений классиков бразильской музыки. Своей пьесой Dona Maria со сложной структурой и широким полем для демонстрации Алвешем своих талантов пианиста Да Фонсека закрыл программу альбому. Композиция Лопеша West 83rd Street – это трибьют Большому Яблоку, где живут и работают бразильские музыканты. В ритмах вальса Алвеш соединил самбу и босса-нову в своей композиции Bebe. Наконец, Exodo гитариста Гомеша отправляет слушателя на родину музыкантов, в Бразилию. Из «чужих» пьес, конечно, нельзя пройти мимо балладного плана пьесы Жобима и Бонфа A Correnteza, композиции Дома Сальвадора Transition с интро в виде сольной партии Дудуки Да Фонсеки (с Сальвадором он немало работал вместе в свое время) и еще одной баллады, Montreux, от Хермето Паскуаля. А открывает альбом энергичный и жизнерадостный бразильский джаз в композиции, название которой говорит само за себя: Samba Novo. И, несмотря на разное настроение в разных пьесах, качественный и креативный бразильский джаз от больших его мастеров пребудет с вами до конца альбома.

© & (p) 2022 Sunnyside Records

10 tks / 55 mins

(Vinicius Gomes – g; Helio Alves – p; Gili Lopes – b; Duduka Da Fonseca – dr;)

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Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Бразилия
музыкальный стиль
Латинский джаз


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