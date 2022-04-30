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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

The Jim Self / John Chiodini Duo - Hangin’ Out

30.04.2022

The Jim Self / John Chiodini Duo - Hangin’ Out
Не первый раз и с неизменным удовольствием комментирую на наших страницах работы дуэта Джима Селфа и Джона Чьодини. Многое о них рассказано в предыдущих рецензиях. Повторяться нет смысла, поэтому напомню только конспективно: очень необычный и редкий по составу инструментов дуэт: туба и гитара. При этом Джима Селфа я продолжаю считать лучшим (после смерти Ховарда Джонсона) тубистом современного джаза. Играет он не только на тубах, но и на специально для него сконструированном инструменте флуба – этаком раздувшемся до размеров тубы флюгельгорне. Записываются музыканты на основанном Селфом лейбле Basset Hound Music: он и назван в честь любимого и уже ушедшего пса Джима, и в конце любого их альбома (и нынешнего в том числе) звучит записанный когда-то лай того пса.

Новый альбом Hangin’ Out несколько отличается от предыдущих проектов дуэта. Работали над ним музыканты в период пандемии и впервые в нескольких треках к ним прсоединяются гости проекта, превращая дуэт в трио, а в финальной пьесе It Could Happen to You – даже в мощный духовой секстет с гитарой. Был среди гостей проекта и человек, в чьем ансамбле они когда-то познакомились – саксофонист Дэвид Энджел. Ну, а почему Селфу нравится работать с Чьодини и как рождался этот альбом, Джим красноречиво говорит сам: «Ни с одним другим музыкальным партнером я не чувствую себя столь комфортабельно. Когда играет Джон, вам не нужна больше остальная ритм-секция. Даже во время локдауна мы продолжали встречаться и играть. Мы не допускали, чтобы даже смертельная беда остановила наше стремление создавать музыку. Концепция этого альбома выросла из тех пандемических джем-сешнс».

Результатом стал довольно объемный (почти семьдесят минут звучания) и весьма разнообразный по стилистике альбом с известными стандартами, композициями Джима, Джона и их гостей. Здесь есть вещи, напоминающие старый свинговый (титульная Hangin’ Out от Чьодини, сочиненная специально для Селфа) и даже диксилендовый джаз (финальный трек, где все, включая гостей, солируют по очереди). Есть типичный мэйнстрим – пьесы Lydian Afternoon Уитфилда или Up Jumped Spring Фредди Хаббарда. Есть соул-фанковая версия композиции Стиви Уандера Sir Duke. Но особенно сильное впечатление на этот раз произвели «латинские» пьесы: замечательная версия Spain Чика Кориа (звук тяжеловесной низкоголосой тубы здесь порхает, как мотылек) и бразильские босса-нова и самба от Жобима – знаменитые Dindi и Felicidade. Думаю, здесь каждый найдет себе музыку по душе и каждый поразится мастерству Джима Селфа и его старого верного друга Джона Чьодини.

© & (p) 2022 Basset Hound Music

13 tks / 69 mins

(Jim Self - F tuba, except CC tuba (tk 12), fluba (tks 2, 5, 10); John Chiodini – el. g., except classical g (tks 2, 4); Ron Stout - flg (tk 10), tp (tk 13); David Angel - bars (tks 8, 13); Tom Peterson - ts (tks 6, 13); Scott Whitfield - tb (tks 3, 13);)

Линк предоставлен Holly Cooper, Mouthpiece Music

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США
музыкальный стиль
кроссовер


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