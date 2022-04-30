The Jim Self / John Chiodini Duo - Hangin’ Out

В 2020 году мне дважды доводилось слушать чикагского барабанщика Адама Шида. Один раз это был альбом вибрафониста Бена Цукера Fifth Season, в записи которого он участвовал, а в другой – дуэт Шида и бас-кларнетиста Джейсона Стейна Synaptic ...