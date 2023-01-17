Terri Lyne Carrington - New Standards Vol. 1

Гитаристка Маргарет Словак – далеко не новичок в джазе. Играть на гитаре она начала в 14 лет, а уже через два года впервые взошла на профессиональную сцену. Родом она из Денвера, а степень бакалавра получила в Сиэттле, среди ее педагогов были такие ...