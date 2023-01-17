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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Terri Lyne Carrington - New Standards Vol. 1

Terri Lyne Carrington - New Standards Vol. 1

17.01.2023

Terri Lyne Carrington - New Standards Vol. 1

Терри Лин Кэррингтон – великолепный мастер игры на ударных. Она прошла большую школу, играла с Кларком Терри, Лестером Боуи, Стеном Гетцем, Херби Хэнкоком. Сегодня Кэррингтон – неоднократный лауреат премии Грэмми, ее имя постоянно фигурирует в разных категориях в опросах критиков DownBeat, а Ассоциация джазовых журналистов последние годы неизменно провозглашает ее лучшей в категории «ударные инструменты». Естественно, новая работа музыканта такого калибра просто обречена на повышенное внимание и любителей джаза, и джазовой прессы.

Но повышенное внимание объясняется не только этим. Дело в том, что Терри Лин очень удачно вписалась в господствующий сегодня в Штатах тренд политкорректности, который не мог не затронуть и джаз. Кэррингтон – признанный лидер движения за гендерное равноправие в джазе. В 2018 году она основала при известном на весь мир бостонском колледже специальный центр Berklee Institute for Jazz and Gender Justice, борющийся за то, чтобы голос женщин, трансгендеров и представителей иных меньшинств был слышен в джазе как можно громче. Да, когда-то женщин в инструментальном джазе было немного, но они были и в традиционном джазе, и в раннем бопе, и позже, а уж в последние десятилетия их число растет постоянно. В анкетах и опросах по многим номинациям дамы – на первых ролях, их уже порой больше, чем мужчин, и не вызывает сомнений лидерство Марии Шнайдер среди композиторов и аранжировщиков, Анат Коэн – среди кларнетистов, Джейн Айры Блум – в сопрано-саксофоне и той же Кэррингтон – среди ударников. Правда, там много и других имен, и уж не знаешь – правда ли так хороша г-жа N или критики идут на поводу у всесильной политкорректности…

Пламенную активистку Кэррингтон возмутил тот факт, что в Real Book, нотном сборнике стандартов, библии студентов, изучающих джаз, только одно женское имя. Терри Лин составила альтернативный сборник New Standards (издан в сентябре 2022 года) из произведений, написанных женщинами. В него вошла 101 композиция. Как дополнение к этой книге, Терри Лин собирается все их записать. Начало положено альбомом New Standards Vol.1., в который вошли пьесы Гретхен Парлато, Эбби Линкольн, Карлы Блей, Анат Коэн, Брэнди Янгер и других джазвумен. Для записи альбома Кэррингтон собрала впечатляющий квинтет: чего стоят такие имена, как Николас Пэйтон (труба) или Линда Мэй Хан О (контрабас). Но и это еще не все: проект почтили гостевым участием яркие музыканты разных поколений, такие как Эмброуз Акинмузир, Рави Колтрейн, Дайана Ривз, Джулиан Лаж или юная Самара Джой.

Но у меня альбом оставил все же двойственное впечатление. Рискую навлечь на себя обвинения в сексизме, но закрадывается все же мысль о конъюнктурности такого проекта. Мне кажется, непредвзятому любителю джаза по сути все равно: сочинена и исполняется музыка женщинами или мужчинами, геями или гетеросексуалами. В мире звуков правят звук и креативность, а не гендерная принадлежность или сексуальные предпочтения.

… Странная получилась у меня рецензия. О самом альбоме говорю тут мало. А что тут скажешь? Мощный состав, соответствующий ему уровень исполнения, вполне достойная инструментальная и вокальная джазовая музыка. Особенно отмечу Respected Destroyer от Брэнди Янгер, Ima от Анат Коэн и концертную запись Rounds от Мэрилин Криспелл. Да любой трек тут по отдельности хорош. А вот вместе – что-то искусственное. Разумеется, на мой взгляд …

© & (p) 2022 Candid Records

11 tks / 61 mins

(Terri Lyne Carrington – dr; Kris Davis – p; Linda May Han Oh – b; Nicholas Payton – tp; Matthew Stevens – g; with Ambrose Akinmusire, Melanie Charles, Ravi Coltrane, Val Jeanty, Samara Joy, Julian Lage, Michael Mayo, Elena Pinderhughes, Dianne Reeves, Negah Santos, Somi;)

Линк предоставлен Jazzist

Леонид АУСКЕРН

(первая публикация - Jazzist Club, https://jazzist.club/terri-lyne-carrington-new-standards-vol-1/)



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Австралия, США
музыкальный стиль
современный джаз


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