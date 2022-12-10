Ayn & Marlen Und Marlen - From The Floor Below

В самом конце 2022 года случай в лице присланного итальянским лейблом Toten Schwan Records линка подарил мне одно из самых сильных эстетических впечатлений этого года – первый альбом дуэта Ayn & Marlen Und Marlen под названием From The Floor Below.
Как вы догадываетесь, на обложке альбома стоят артистические ники исполнителей. Ayn – это Кристиан Николау, а Marlen Und Marlen - Симона Больетти. Среди источников своей музыки они называют эмбиент, дарк, нью вэйв и экспериментальную музыку. Оба участника дуэта активно используют синтезаторы и другую электронику, оба поют (а также шепчут и занимаются мелодекламацией), а Marlen Und Marlen является еще и визуальным артистом в сфере фотографии и видео инсталляций. Мрачноватая обложка альбома, над которым дуэт работал целых два года, не просто иллюстрирует название («С нижнего этажа», надо думать, ведет изображенная на ней лестница), но и отражает более глубокие аллюзии.
Дуэт положил в концепцию альбома известную повесть Федора Достоевского «Записки из подполья», образ «подпольщика», резко разграничивающего себя и весь остальной мир, с его болезненным и саморазрушающим нигилизмом. Как говорят музыканты, их альбом – исследование самых темных и глубинных недр человеческого подсознания. Гюрджиев и Фрейд здесь помещены в один флакон с авангардной акустико-электронной музыкой и своеобразнейшим гипнотическим вокалом (как мужским, так и женским), в котором, кажется, слились воедино ранний Сид Барретт, Ник Дрейк и Джим Моррисон. Я сознательно привел имена этих давно ушедших великанов, потому что мне кажется, что корни дуэта лежат гораздо глубже эмбиента и ньювейв. Не могу не указать тем, кто заинтересуется этим альбомом еще два ориентира: в композиции Never Come Back звучат стихи Уильяма Батлера Йейтса, а в Memoires Du Sous Sol – текст индийского гуру-метафизика Шри Нисагадатта Махараджа.
16 и 17 сентября 2021 года в одной из студий Бруклина собралось пятеро музыкантов, чтобы записать альбом, одного из них, саксофониста Диего Риверы, под названием Mestizo. Обзор этого альбома сравнительно недавно уже был опубликован на ...
Две гигантские азиатские державы, Индия и Китай, наиболее населенные страны мира, оказали колоссальное влияние практически на всю Южную и Восточную Азию, в том числе и культурное. Влияли они и друг на друга. Вспомним, к примеру, что Индия ...
Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти ...