Ayn & Marlen Und Marlen - From The Floor Below

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Ayn & Marlen Und Marlen - From The Floor Below

Ayn & Marlen Und Marlen - From The Floor Below

10.12.2022

Ayn & Marlen Und Marlen - From The Floor Below

В самом конце 2022 года случай в лице присланного итальянским лейблом Toten Schwan Records линка подарил мне одно из самых сильных эстетических впечатлений этого года – первый альбом дуэта Ayn & Marlen Und Marlen под названием From The Floor Below.

Как вы догадываетесь, на обложке альбома стоят артистические ники исполнителей. Ayn – это Кристиан Николау, а Marlen Und Marlen - Симона Больетти. Среди источников своей музыки они называют эмбиент, дарк, нью вэйв и экспериментальную музыку. Оба участника дуэта активно используют синтезаторы и другую электронику, оба поют (а также шепчут и занимаются мелодекламацией), а Marlen Und Marlen является еще и визуальным артистом в сфере фотографии и видео инсталляций. Мрачноватая обложка альбома, над которым дуэт работал целых два года, не просто иллюстрирует название («С нижнего этажа», надо думать, ведет изображенная на ней лестница), но и отражает более глубокие аллюзии.

Дуэт положил в концепцию альбома известную повесть Федора Достоевского «Записки из подполья», образ «подпольщика», резко разграничивающего себя и весь остальной мир, с его болезненным и саморазрушающим нигилизмом. Как говорят музыканты, их альбом – исследование самых темных и глубинных недр человеческого подсознания. Гюрджиев и Фрейд здесь помещены в один флакон с авангардной акустико-электронной музыкой и своеобразнейшим гипнотическим вокалом (как мужским, так и женским), в котором, кажется, слились воедино ранний Сид Барретт, Ник Дрейк и Джим Моррисон. Я сознательно привел имена этих давно ушедших великанов, потому что мне кажется, что корни дуэта лежат гораздо глубже эмбиента и ньювейв. Не могу не указать тем, кто заинтересуется этим альбомом еще два ориентира: в композиции Never Come Back звучат стихи Уильяма Батлера Йейтса, а в Memoires Du Sous Sol – текст индийского гуру-метафизика Шри Нисагадатта Махараджа.

© & (p) 2022 Toten Schwan Records

9 tks / 54 mins

(Ayn - g, b, dr, vox, sampling, programming; Marlen Und Marlen - synth, electrified lyra, vox;)

Линк предоставлен Toten Schwan Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Италия
музыкальный стиль
авангард


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

Alex Sipiagin - Ascent to the Blues

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Россия, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
16 и 17 сентября 2021 года в одной из студий Бруклина собралось пятеро музыкантов, чтобы записать альбом, одного из них, саксофониста Диего Риверы, под названием Mestizo. Обзор этого альбома сравнительно недавно уже был опубликован на ...
подробнее
04.09.2022

Amjad Ali Khan / Wu Man - Music For Hope

  • стиль: этно
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Индия, Китай, США
  • музыкальный стиль: индийская музыка, кроссовер
Две гигантские азиатские державы, Индия и Китай, наиболее населенные страны мира, оказали колоссальное влияние практически на всю Южную и Восточную Азию, в том числе и культурное. Влияли они и друг на друга. Вспомним, к примеру, что Индия ...
подробнее
14.10.2022

Amos Gillespie - Unstructured Time For Jazz Septet

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Мексика, США
  • музыкальный стиль: мэйнстрим
Альт-саксофонист и композитор из Чикаго с библейским именем Амос и громкой джазовой фамилией Гиллеспи играл с такими коллективами, как Hard Art Groop, Origin of Animal, New Millennium Orchestra и Access Contemporary Music (ACM). Если эти ...
подробнее
23.02.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com