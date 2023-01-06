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Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Mahogany Frog - Faust

Mahogany Frog - Faust

06.01.2023

Mahogany Frog - Faust

Инфернальные, черно-багровые цвета обложки этого альбома вполне оправданы темой, имя которой – Фауст. Канадская группа из Виннипега Mahogany Frog создала альбом, который представляет собой саундтрек к немому фильму 1926 года Faust, снятому знаменитым немецким режиссером-экспрессионистом Фридрихом Мурнау. В свою очередь, Мурнау в своей работе опирался сразу на три источника – классическую трагедию Гете, более раннюю пьесу англичанина Кристофера Марло и народные немецкие легенды о докторе Фаусте.

Faust – четвертый альбом канадцев на лейбле MoonJune Records. Все они освещались нашим сайтом. Первые два были изданы в 2008 и 2012 годах, потом наступил большой перерыв, после чего в 2021 году появился In The Electric Universe, а теперь Faust, возможно, самое значительное произведение Mahogany Frog. Оно было создано в течение трех месяцев, премьера состоялась в городе Саскатун, затем последовали показы программы в Эдмонтоне, Калгари и Виннипеге, а в феврале 2020 года звукоинженер Грант Триппель, работавший с группой на всех четырех концертах, записал для альбома студийную версию.

Не будем пересказывать здесь всем известную историю Фауста, продавшего душу дьяволу за все земные блага, а обратимся непосредственно к версии Mahogany Frog. Альбом получился большим, даже, пожалуй, несколько затянутым, но зато выпукло подчеркнул основные приметы эстетики группы из Виннипега, сочетающей обильное использование электроники с элементами дарк джаза, прог-рока, эмбиента и нойза. Последний после короткой Introduction царит в Faust I (Including Alchemy). Dirge I и We Encircle Within This Ring можно отнести к образчикам прога, Crossroads и Stoned II - Funeral Pyre – к дарк-джазу, A Decision Of The Flower близка к эмбиенту, а такие треки, как Plague I, Dirge II и Flying Carpet II - Sword Fight – отличные примеры виртуозного использования музыкантами электроники, причем в последнем из упомянутых треков еще и с мощной партией ударных. Взаимопонимание музыкантов в Mahogany Frog – на самом высоком уровне, что и не удивительно при неизменности состава уже более двадцати лет.

© & (p) 2022 MoonJune Records

18 tks / 75 mins

(Graham Epp –g, keyb, electronics, tp; Jesse Warkentin – g, keyb, electronics; Scott Ellenberger – b, keyb, electronics, tp; Andy Rudolph – dr, keyb, electronics;)

Линк предоставлен MoonJune Records

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
прог-рок, кроссовер, эмбиент, современный джаз


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