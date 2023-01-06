Mahogany Frog - Faust

Инфернальные, черно-багровые цвета обложки этого альбома вполне оправданы темой, имя которой – Фауст. Канадская группа из Виннипега Mahogany Frog создала альбом, который представляет собой саундтрек к немому фильму 1926 года Faust, снятому знаменитым немецким режиссером-экспрессионистом Фридрихом Мурнау. В свою очередь, Мурнау в своей работе опирался сразу на три источника – классическую трагедию Гете, более раннюю пьесу англичанина Кристофера Марло и народные немецкие легенды о докторе Фаусте.
Faust – четвертый альбом канадцев на лейбле MoonJune Records. Все они освещались нашим сайтом. Первые два были изданы в 2008 и 2012 годах, потом наступил большой перерыв, после чего в 2021 году появился In The Electric Universe, а теперь Faust, возможно, самое значительное произведение Mahogany Frog. Оно было создано в течение трех месяцев, премьера состоялась в городе Саскатун, затем последовали показы программы в Эдмонтоне, Калгари и Виннипеге, а в феврале 2020 года звукоинженер Грант Триппель, работавший с группой на всех четырех концертах, записал для альбома студийную версию.
Не будем пересказывать здесь всем известную историю Фауста, продавшего душу дьяволу за все земные блага, а обратимся непосредственно к версии Mahogany Frog. Альбом получился большим, даже, пожалуй, несколько затянутым, но зато выпукло подчеркнул основные приметы эстетики группы из Виннипега, сочетающей обильное использование электроники с элементами дарк джаза, прог-рока, эмбиента и нойза. Последний после короткой Introduction царит в Faust I (Including Alchemy). Dirge I и We Encircle Within This Ring можно отнести к образчикам прога, Crossroads и Stoned II - Funeral Pyre – к дарк-джазу, A Decision Of The Flower близка к эмбиенту, а такие треки, как Plague I, Dirge II и Flying Carpet II - Sword Fight – отличные примеры виртуозного использования музыкантами электроники, причем в последнем из упомянутых треков еще и с мощной партией ударных. Взаимопонимание музыкантов в Mahogany Frog – на самом высоком уровне, что и не удивительно при неизменности состава уже более двадцати лет.
В прошлом году чикагского пианиста и шефа лейбла AFAR Music Ричарда Ди Джонсона посетила отличная идея. В одном альбоме он собрал трех видных альт-саксофонистов: Грега Уорда, Раджива Халима и Шерел Кэссити. Альбом получил название Altoism и имел ...
Легендарная, выдающаяся, неповторимая, не подвластная времени – любой из этих эпитетов можно поставить рядом с именем Шейлы Джордан, и он будет правдой. Она была одной из первых вокалисток бопа, она училась у Тристано и Мингуса и дружила с Паркером, ...
Shulùq – арабское название ветра сирокко, характерного гостя с юга для большинства стран Средиземноморья, который гонит к ним массы горячего воздуха из глубин Сахары. Надо признать, что двое итальянцев, алжирец и марокканка, поставившие своей ...
Пару лет назад наш сайт писал об альбоме Simeon Davis Group под названием Bah Humbug: An Absolutely Unnecessary Christmas Album (2020) – весьма любопытном и абсолютно нетрадиционном рождественском проекте. Нынче композитор и саксофонист ...
Очень симпатичный ансамбль из Торонто So Long Seven хорошо известен в Канаде, да и в Европе гастролирует довольно часто. Состав его не кажется стандартным: гитарист, банджоист, скрипач и перкуссионист. Не тривиальна и музыка So Long Seven. Группа не ...
Греческий джазовый ансамбль Spiral Trio возник в 2012 году, когда пианист Спирос Манезис, басист Арионас Гифтакис и ударник Анастасис Гулиарис впервые встретились и решили играть вместе. Тогда новорожденный коллектив еще не имел какого-то названия, ...
Конечно же, не стоит переводить с английского название этого коллектива, как «Л-лебедь». Переводить вообще не надо: название SSWAN – это просто аббревиатура имен участников проекта, который они назвали Invisibility is an Unnatural Disaster. Это ...
Музыкант-мультиинструменталист и композитор Юсеф Латиф (урожденный Уильям Эммануэль Хэдлстоун, 1920-2013), несомненно, оставил яркий след в истории джаза. Основными его инструментами были тенор-саксофон (на котором он начал играть под влиянием ...
В дискографии итальянского пианиста и композитора Стефано Травальини вместе с альбомом Book of Innocence насчитывается пять работ. С четырьмя из них можно познакомиться на нашем сайте. Забавно, что два альбома – это сольные проекты Стефано, а два ...
Известный пианист, композитор и аранжировщик Стивен Файфке, обычно работающий с большими составами, и не менее известный трубач Биджон Уотсон, играющий, как правило, в биг-бэндах (Clayton-Hamilton Jazz Orchestra, John Daversa Progressive Big Band, ...
Из трех участников этого проекта наши читатели до сих пор имели возможность познакомиться только с пианистом Пэтом Томасом, также в записях составов импровизационной музыки, изданных бруклинским лейблом 577 Records. Шведские импровизаторы Стуре ...
Пару лет назад Susie Blue and the Lonesome Fellas впервые попали на наши электронные страницы с альбомом Bye Bye Blues и мы смогли познакомить читателей с образцовыми представителями стиля вестерн-свинг. Надо сказать, нам повезло. В обширной ...