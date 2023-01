Mahogany Frog - Faust

Очень симпатичный ансамбль из Торонто So Long Seven хорошо известен в Канаде, да и в Европе гастролирует довольно часто. Состав его не кажется стандартным: гитарист, банджоист, скрипач и перкуссионист. Не тривиальна и музыка So Long Seven. Группа не ...