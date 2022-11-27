Jakob Bro / Joe Lovano - Once Around the Room – A Tribute To Paul Motian

nestormedia.com nestorexpo.com nestormarket.com nestorclub.com
на главную новости о проекте, реклама получить rss-ленту

стиль
блюз, джаз, этно

автор
papan, Абульфат АДХЕМ-ЗАДЕ , Александр КАССИС, Александр ЧЕЧЕТТ, Алексей БАТАШЕВ , Алесь ОСТРОВЦОВ, Анастасия КОСТЮКОВИЧ, Анатолий МЕЛЬГУЙ, Андрей ЕВДОКИМОВ , Андрей КАНУНОВ , Андрей ПЕЧКАРЕВ, Анна АЛАДОВА, Анна РЖЕВИНА, Армен МАНУКЯН, Арнольд ВОЛЫНЦЕВ, Ая ГЛАДКИХ, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН , Валерий КОПМАН, Виктор РАДЗИЕВСКИЙ - мл., Владимир ФЕЙЕРТАГ, Геннадий САХАРОВ, Георг ИСКЕНДЕР, Денис КОВАЛЕВ, Дмитрий ПОДБЕРЕЗСКИЙ., Дмитрий УХОВ, Ева СИМОНТАККИ, Евгений ДОЛГИХ, Ефим БАРБАН, Кирилл МОШКОВ , Константин ФИЛИППОВ, Ксения ГОЛОВАНОВА, Леонид АУСКЕРН, Леонид ПЕРЕВЕРЗЕВ , Людмила МАЗУР, Максим ИВАЩЕНКО, Максим КОЗЛОВ, Мария ЗОТОВА, Михаил МИТРОПОЛЬСКИЙ, Михаил ТРОФИМОВ, Наталья ПЛЮСНИНА, Наталья СИДЕЛЬНИКОВА , Олег МОЛОКОЕДОВ, Олег САМОРОДНИЙ, Ольга КИРЮШКИНА, Ольга КОРЖОВА, Павел КУДРЯВЦЕВ, Полина КАБАКОВА , Сергей ЗОЛОТОВ, Сергей КОЗЛОВСКИЙ, Сергей ЛЕТОВ, Станислав МАЛЯРЧУК, Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ, Федор РОМАНЕНКО, Юрий БУДЬКО, Юрий ВЕРМЕНИЧ, Яков БАСИН, Беатрис Саманта РИЧАРДСОН, Игорь КИСЕЛЕВ, Яков СОЛОДКИЙ

страна
Австралия, Австрия, Азербайджан, Алжир, Аргентина, Армения, Афганистан, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Бенин, Болгария, Бразилия, Бурунди, Великобритания, Венгрия, Венесуэла, Виргинские острова, Вьетнам, Габон, Гана, Гаити, Германия, Гонконг, Греция, Грузия, Дания, Доминиканская республика, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кабо Верде, Казахстан, Камбоджа, Камерун, Канада, Китай, Колумбия, Корея, Коста-Рика, Куба, Кыргызстан, Латвия, Ливан, Литва, Люксембург, Македония, Малайзия, Мали, Марокко, Мексика, Молдова, Непал, Нигерия, Нидерланды, Никарагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Пуэрто-Рико, Россия, Румыния, Сенегал, Сербия, Сингапур, Словакия, Словения, Судан, США, Таиланд, Тайвань, Тринидад и Тобаго, Тунис, Туркменистан, Турция, Уганда, Узбекистан, Украина, Уругвай, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эквадор, Эстония, Эфиопия, ЮАР, Ямайка, Босния и Герцеговина, Кения, Кипр, Кюрасао, Мадагаскар, Мальта, Шри Ланка, Албания, Багамские острова, Бруней, Буркина-Фасо, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Конго, Кот д'Ивуар, Малави, Мозамбик, Руанда, Сирия, Танзания, Филиппины, Япония

музыкальный стиль
авангард, академическая музыка, африканская музыка, балканская музыка, блюз Дельты, блюз-рок, кул, боп, Латинский джаз, гавайская музыка, мэйнстрим, госпел, нео-клезмер, индейская музыка, нуэво танго, индийская музыка, ориентальная музыка, кантри-блюз, пидмонтский блюз, кельтская музыка, прог-рок, кроссовер, прогрессив, ритм-энд-блюз, рэггей, свинг, смус джаз, современный блюз, техасский блюз, традиционный джаз, третье течение, фанк, фламенко, фьюжн, хард-боп, цыганский джаз, чикагский блюз, эмбиент, эсид-джаз, современный джаз, этно-джаз

Статьи на тему
реклама
печать
сохранить как pdf
Главная » обзоры » издано в 2022 г. » Jakob Bro / Joe Lovano - Once Around the Room – A Tribute To Paul Motian

Jakob Bro / Joe Lovano - Once Around the Room – A Tribute To Paul Motian

27.11.2022

Jakob Bro / Joe Lovano - Once Around the Room – A Tribute To Paul Motian

В ноябре 2021 года исполнилось десять лет со дня смерти видного американского джазового музыканта, барабанщика и композитора Пола Мотяна (по правилам английского языка его фамилию надо бы переводить, как Моушн, но, учитывая армянское происхождение музыканта, мне кажется, Мотян – вариант более логичный).

К этой дате в одной из студий Копенгагена собрались хорошо знающие друг друга и немало игравшие с Мотяном джазмены. Джо Ловано, один из крупнейших саксофонистов наших дней, работал в трио с Мотяном и гитаристом Биллом Фризеллом тридцать лет (1981-2011). Вместе они много записывались на мюнхенском лейбле ECM Records. Мотян вообще был одним из любимых музыкантов Манфреда Айхера, шефа лейбла, а потому значительная часть его дискографии появлялась именно с логотипом ЕСМ. Датский гитарист Якоб Бро дебютировал на ЕСМ в альбоме Мотяна Garden of Eden. Играл он и с Ловано, впервые в 2009 году, причем, Джо тепло отзывался о его игре, напоминавшей ему Фризелла, но с собственным взглядом на технику и собственными идеями.

И вот семеро музыкантов собрались, несмотря на ковидные угрозы того времени, в Копенгагене, прибыв туда из разных уголков мира, чтобы почтить память своего коллеги. К датчанам Бро и Андерсу Кристенсену (бас-гитара) присоединились прилетевший из Парижа Ловано, из Лондона – Лэрри Гренадер, из Нью-Йорка – Томас Морган, из Берлина – Джои Бэрон и из Швейцарии – каталонский ударник Хорхе Джорди Росси. Как видите, септет собрался довольно необычный – двум основным солистам, Бро и Ловано, ассистировали три (!) басиста (из них два на акустике) и два ударника. Продюсировал этот проект Айхер, и альбом увидел свет почти ровно через год после записи именно на ECM Records.

Название альбома имеет прямое отношение к привычке Мотяна бегать трусцой по утрам вокруг пруда в нью-йоркском Сентрал Парке. Он называл этот ритуал Once Around the Park. Программу его составили шесть композиций. Две из них написаны Ловано: As It Should Be (пьеса из первого альбома трио Ловано-Фризелл-Мотян для ЕСМ 1985 года) и воспоминание о дорогом друге For The Love Of Paul, столько же сочинил Бро: Song To An Old Friend и Pause. Композицию Sound Creation музыканты септета написали, а, вернее сказать, сымпровизировали все вместе. Вошла в альбом и единственная пьеса Мотяна со знаменательным названием Drum Music. Понятно, в ней на первый план вышли оба ударника, хотя и Бро, и Ловано, отметились яркими соло. В целом – более, чем достойный трибьют.

© & (p) 2022 ECM Records

6 tks / 39 mins

(Joe Lovano – ts, tarogato; Jakob Bro - g; Larry Grenadier, Thomas Morgan – b; Anders Christensen - bass g; Joey Baron, Jorge Rossy – dr;)

Линк предоставлен Crossover Media

Леонид АУСКЕРН



стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Дания, Испания, США
музыкальный стиль
современный джаз


Расскажи друзьям:

Ещё из раздела издано в 2022 г.

John Stein - Lifeline

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия, США
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, мэйнстрим
Много лет замечательный гитарист Джон Стейн пользуется высоким авторитетом и уважением у коллег и любителей джаза. По его творческим интересам Стейна почитают прямым наследником Веса Монтгомери, Джима Холла, Кенни Баррелла и Гранта Грина. ...
подробнее
05.06.2022

Johnny Steele - The Game

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: США
  • музыкальный стиль: современный джаз
Шахматы, как известно, соединяют в себе искусство, спорт и науку. Многие известные шахматисты были не чужды и других видов искусств, в том числе музыки. Гроссмейстер Тайманов был первоклассным пианистом академического стиля, а, скажем, ...
подробнее
06.08.2022

José Arimatéa - Brejo Das Almas

  • стиль: джаз
  • автор: Леонид АУСКЕРН
  • страна: Бразилия
  • музыкальный стиль: Латинский джаз, хард-боп
Впервые слушал очень интересного бразильского трубача из Рио-де-Жанейро Жозе Ариматея (он известен и как Ари, а если просто перевести его имя и фамилию на русский, то получим евангельского персонажа Иосифа Аримафейского – так что, ...
подробнее
24.11.2022
© 2022 Jazz-квадрат
                              
Сайт работает на платформе Nestorclub.com