Jakob Bro / Joe Lovano - Once Around the Room – A Tribute To Paul Motian
27.11.2022
В ноябре 2021 года исполнилось десять лет со дня смерти видного американского джазового музыканта, барабанщика и композитора Пола Мотяна (по правилам английского языка его фамилию надо бы переводить, как Моушн, но, учитывая армянское происхождение музыканта, мне кажется, Мотян – вариант более логичный).
К этой дате в одной из студий Копенгагена собрались хорошо знающие друг друга и немало игравшие с Мотяном джазмены. Джо Ловано, один из крупнейших саксофонистов наших дней, работал в трио с Мотяном и гитаристом Биллом Фризеллом тридцать лет (1981-2011). Вместе они много записывались на мюнхенском лейбле ECM Records. Мотян вообще был одним из любимых музыкантов Манфреда Айхера, шефа лейбла, а потому значительная часть его дискографии появлялась именно с логотипом ЕСМ. Датский гитарист Якоб Бро дебютировал на ЕСМ в альбоме Мотяна Garden of Eden. Играл он и с Ловано, впервые в 2009 году, причем, Джо тепло отзывался о его игре, напоминавшей ему Фризелла, но с собственным взглядом на технику и собственными идеями.
И вот семеро музыкантов собрались, несмотря на ковидные угрозы того времени, в Копенгагене, прибыв туда из разных уголков мира, чтобы почтить память своего коллеги. К датчанам Бро и Андерсу Кристенсену (бас-гитара) присоединились прилетевший из Парижа Ловано, из Лондона – Лэрри Гренадер, из Нью-Йорка – Томас Морган, из Берлина – Джои Бэрон и из Швейцарии – каталонский ударник Хорхе Джорди Росси. Как видите, септет собрался довольно необычный – двум основным солистам, Бро и Ловано, ассистировали три (!) басиста (из них два на акустике) и два ударника. Продюсировал этот проект Айхер, и альбом увидел свет почти ровно через год после записи именно на ECM Records.
Название альбома имеет прямое отношение к привычке Мотяна бегать трусцой по утрам вокруг пруда в нью-йоркском Сентрал Парке. Он называл этот ритуал Once Around the Park. Программу его составили шесть композиций. Две из них написаны Ловано: As It Should Be (пьеса из первого альбома трио Ловано-Фризелл-Мотян для ЕСМ 1985 года) и воспоминание о дорогом друге For The Love Of Paul, столько же сочинил Бро: Song To An Old Friend и Pause. Композицию Sound Creation музыканты септета написали, а, вернее сказать, сымпровизировали все вместе. Вошла в альбом и единственная пьеса Мотяна со знаменательным названием Drum Music. Понятно, в ней на первый план вышли оба ударника, хотя и Бро, и Ловано, отметились яркими соло. В целом – более, чем достойный трибьют.
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