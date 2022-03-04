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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Elsa Nilsson - Coast Redwoods 41°32’09.8”N 124°04’35.5”W

04.03.2022

Elsa Nilsson - Coast Redwoods 41°32’09.8”N 124°04’35.5”W
Не первый раз слушаю альбомы Эльзы Нильссон, и всегда поражаюсь богатсву фантазии и неистощимой креативности живущей в Нью-Йорке шведской флейтисткм и композитора. Каждая ее новая работа радикально отличается от предыдущей. Не стал исключением и новейший альбом, который лейбл ears&eyes Records выпустит в апреле. Интригует уже в высшей степени необычное название: Coast Redwoods 41°32’09.8"N 124°04’35.5"W. Дело в том, что этим альбомом Эльза начинает новую серию работ под общим названием «Атлас звуков» (Atlas of Sound). В ней она собирается исследовать взаимосвязь людей с конкретными географическими точками мира природы. Так что, приведенные в названии альбома точные географические координаты, широта и долгота, обозначают местоположение точки на севере Национального парка Секвойя, где побывала Нильссон, и эта встреча с гигантскими деревьями, самыми высокими на нашей планете, произвела на нее ошеломляющее впечатление.

Под влиянием посещения парка Секвойя Эльза Нильссон сочинила сюиту из десяти частей, которая и была записана в одной из студий Бруклина. Для исполнения этой программы Эльза выбрала формат трио, пригласив для участия в проекте пианиста Джона Коухерда (они играют в дуэте с 2014 года и их совместный альбом After Us (2018) в свое время фигурировал в наших «СD-обзорах») и басиста Криса Морриси.

Нильссон пользуется заслуженно высокой репутацией на очень тесной джазовой сцене родины джаза. Скажем, такой уважаемый источник, как сайт All About Jazz, удостоил ее следующей характеристики: «Нильссон – логичный выбор для продвижения игры на ее инструменте на новый уровень в мире джаза и импровизационной музыки». А первые отклики на новую работу добавили к хору положительных оценок из мира джазовой критики и журналистики и восторженные голоса исследователей природы и экологов. Так, автор книги «Песни деревьев» Дэвид Джордж Хаскелл охарактеризовал свои впечатления от альбома следующим образом: «Какое чудо! Многогранная энергия леса получила блистательное воплощение в этих звуковых путешествиях. Музыка всегда соединяет, и здесь нас приобщают к текстуре, ритмам и тембрам самой матери-Земли».

Что сказать, восторги вполне уместны. Флейта, фортепьяно и контрабас, филигранно взаимодействуя друг с другом (тут никак не выделишь главный и вспомогательные инструменты – каждый голос важен и уникален в музыке Нильссон), рисуют величественные и очень живые звуковые пейзажи заповедного леса секвой. Это ощущаешь уже по стартовой пьесе Sunshift Haze, где средствами музыки композитор передает зрелище гигантских, за сто метров высоты, мощных деревьев, встающих во весь свой рост по мере медленного рассеивания утреннего тумана, скрывавшего их вершины. Molted Steps – это неспешная прогулка по плотному ковру из осыпавшихся иголок, устилающему подножия деревьев, а десятиминутная часть Epicormic, самая длинная в сюите и наиболее близкая по стилистике к фри-джазу, отображает жизненный цикл секвой. Каждая из частей тут на своем месте, исполнительское мастерство Эльзы и ее партнеров высоко, взаимодействие музыкантов также на высоком уровне – в общем, новый цикл работ Нильссон начинает, высоко подняв планку для себя же. Жду продолжения!

© & (p) 2022 ears&eyes Records

10 tks / 62 mins

(Elsa Nilsson – fl; Jon Cowherd – p; Chris Morrissey – b;)

Линк предоставлен Lydia Liebman Promotions

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
США, Швеция
музыкальный стиль
современный джаз


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