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Главная » обзоры » издано в 2022 г.

Oli Astral - From the Astral

19.11.2021

Oli Astral - From the Astral
Гитара в джазе – акустика или электрика? Когда-то такая постановка вопроса была актуальной. Сторонники той или иной версии ломали копья и приводили свои аргументы. Потом дискуссия поутихла. Все поняли, что, условно говоря, и Джим Холл, и Пэт Мэтини – выдающиеся музыканты, каждый в своем роде. Оли Астрал (настоящее имя этого музыканта из Монреаля звучит, как Оливье Гренье-Бедар) предлагает своим дебютным альбомом From the Astral оценить, как звучит электрогитара в джазе уже на новом уровне – теперь в сочетании с современными компьютерными технологиями.

Оливье получил образование в Монреальском университете. Среди своих гитарных учителей он числит таких ярких мастеров, как Джон Аберкромби, Джонатан Крейсберг и Майк Морено. До сих пор его успехи были связаны с участием в ансамбле LEAF, чей дебютный альбом вышел еще в 2017 году. Оливье завоевал ряд престижных наград, например, приз слушателей на конкурсе La Musique Change Des Viescompetition (2015), организованном под патронажем Монреальского джазового фестиваля. И вот, в январе 2022 года на Multiple Chord Music выходит его дебютный альбом в качестве лидера, где он предпочел работать под ником Оли Астрал. Здесь он возглавляет трио, в котором ему ассистируют басист Фредерик Алари и ударник Вильям Ренье.

Практически каждый из шести треков From the Astral густо пропитан электронными звучаниями. Сам Оли Астрал активно пользуется MIDI- контроллерами, а басист Алари обслуживает еще и модулярные синтезаторы. Можно добавить для полноты картины, что на своих концертах Оли Астрал подключает еще и визуальную сторону всего действа с использованием видео-проекторов. Вы можете спросить, не вылеснут ли тут вместе с водой и ребенок? Осталось ли в этой высокотехнологичной картине место для джаза? Вот тут-то и может помочь аудио запись From the Astral. Оказывается, джаз вполне уживается со всеми этими приметами современнного мира. Мелодия, гармонии, ритм никуда не исчезают. И это справедливо для каждой из шести композиций альбома. Какая самая интересная? Это уже вопрос вкусов и ответ на него каждый слушатель найдет самостоятельно.

© & (p) 2022 Multiple Chord Music

6 tks / 36 mins

(Olivier Grenier-Bédard (Oli Astral) – g, MIDI controllers; Frédéric Alarie – b, modular synth; William Régnier – dr;)

Линк предоставил Oli Astral

Леонид АУСКЕРН


стиль
джаз
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Канада
музыкальный стиль
современный джаз


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