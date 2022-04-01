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Catrin Finch / Seckou Keita - Echo
01.04.2022
Удивительный дуэт валлийской арфистки Кэтрин Финч и сенегальца Секу Кейта, играющего на коре – западноафриканском струнном инструменте, одновременно похожем на арфу и лютню, сложился десять лет назад и стал настолько успешным, что Songlines Magazine назвал его «одним из самых ярких событий в world music за декаду». Финч и Кейта за это время дали около двухсот концертов, выступали на самых престижных фестивалях world music в мире и записали ряд альбомов. Первый из них, Clychau Dibon, был издан в 2013 году, пять лет спустя появился альбом SOAR, о котором наш сайт писал в свое время, и вот, в конце мая 2022 года состоится премьера нового альбома Echo, издаваемого валлийским лейблом bendigedig.
В отличие от предыдущих работ здесь в четырех треках из семи к Кэтрин и Секу прсоединился еще и большой струнный ансамбль (три скрипки, два альта, виолончель и контрабас), что, безусловно, добавило красок в саунд альбома. Но главное в нем все же сложный динамический дуэт сорокасемиструнной арфы и двадцатидвухструнной коры. При этом еще в 2007 году Секу Кейта усовершенствовал кору, добавив в традиционный инструмент еще один гриф с таким же количеством струн. Музыка дуэта необычайно мелодична, одновременно релаксационна и эмоциональна, и включает в себя отзвуки традиционного кельтского фольклора, музыки гриотов Западной Африки и академической европейской музыки. Добавьте к общему эффекту восприятия еще и вокал Кейта, который поет не только на родном мандинка, но и на других африканских языках.
Тематика композиций альбома, сочиненных Финч и Кейта, очень разнообразна. Отзвуком пандемии стала стартовая пьеса Gobaith, что на валлийском означает «Надежда» - надежда на избавление человечества от грозного бедствия. Кроме того, эта пьеса представляет собой еще и увертюру, сочиненную Кэтрин для балета «Жизель». Очень своеобразна пьеса Dimanche («Воскресенье» по-французски): речь тут идет не о календарном седьмом дне недели, а о том, что человек вправе любой день недели сделать для себя днем отдыха и релаксации. Любопытное «двойное дно» и у композиции Tabadabang. Всем знакома ситуация, когда детская суета начинает мешать взрослым. И тогда в Африке родители отправляют малыша искать некий несуществующий предмет, русский эквивалент: «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что», что позволяет им на время отдохнуть от путающегося под ногами отпрыска. Но эта пьеса - еще и некая метафора человеческой жизни, когда трудно предсказать, куда заведет тебя жизненный путь… Хорошо, что на своем творческом пути Кэтрин Финч и Секу Кейта встретили друг друга. Эта встреча одарила мировую музыку ярким и столь соответствующим времени всеобщей глобализации дуэтом!
© & (p) 2022 bendigedig
7 tks / 44 mins
(Catrin Finch – harp; Seckou Keita – kora, voc; Matthew Denton, Alice Howell, Annie Pullar - vi (tks 1-3,6); Eoin Schmidt-Martin, Lucy Morgan – viola (tks 1-3,6); Emma Denton – cello (tks 1-3,6); Claire Whitson – b (tks 1-3,6);)
Линк предоставил Tamsin Davies
Леонид АУСКЕРН
стиль
этно
автор
Леонид АУСКЕРН
страна
Великобритания,
Сенегал
музыкальный стиль
академическая музыка,
африканская музыка,
кельтская музыка
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